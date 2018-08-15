Musa Aydın’dan Grekoromen Genç Milli Takım kampına ziyaret

İlk olarak teknik heyetle takımın son durumu hakkında toplantı yapan Musa Aydın, tüm sikletlerdeki güreşçiler hakkında bilgi aldı. Son yapılan Avrupa Şampiyonası’ndaki eksiklikleri anlatan Aydın, Dünya Şampiyonası’nda daha başarılı olmaları gerektiğini söyledi. Musa Aydın, ardından milli takımın antrenmanını takip ederek güreşçilerle bir süre sohbet etti ve onlarla toplu fotoğraf çektirdi.

Kamp çalışmaları hakkında bilgiler veren Teknik Direktör Mustafa Berber, şu ana kadar hazırlıkların son derece verimli geçtiğini belirterek, “8 Ağustos tarihinden bu yana Bolu Aladağ’da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Avrupa Güreş Şampiyonası’ndaki eksik yönlerimizi tüm teknik heyet olarak tek tek tespit ettik. Şu an çalışmalarımızı o yönde yoğunlaştırdık. Dünya Şampiyonası’nda çok daha başarılı olacağımızı söyleyebilirim” dedi.

Grekoromen Genç Milli Takımı hazırlıklarını 19 Ağustos tarihine kadar Bolu Aladağ’da sürdürecek. Milliler Dünya Şampiyonası öncesindeki son hazırlık kampını 30 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da yapacak.