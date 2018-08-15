Diğer
Kategoriler
15 Ağustos 2018 13:05

Musa Aydın’dan Grekoromen Genç Milli Takım kampına ziyaret

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, 18-23 Eylül tarihlerinde Slovakya’da düzenlenecek olan Gençler Dünya Güreş Şampiyonası’na Bolu Aladağ’da hazırlanan milli takım kampını ziyaret etti.

Musa Aydın’dan Grekoromen Genç Milli Takım kampına ziyaret

15 Ağustos 2018 13:05


İlk olarak teknik heyetle takımın son durumu hakkında toplantı yapan Musa Aydın, tüm sikletlerdeki güreşçiler hakkında bilgi aldı. Son yapılan Avrupa Şampiyonası’ndaki eksiklikleri anlatan Aydın, Dünya Şampiyonası’nda daha başarılı olmaları gerektiğini söyledi. Musa Aydın, ardından milli takımın antrenmanını takip ederek güreşçilerle bir süre sohbet etti ve onlarla toplu fotoğraf çektirdi.


Kamp çalışmaları hakkında bilgiler veren Teknik Direktör Mustafa Berber, şu ana kadar hazırlıkların son derece verimli geçtiğini belirterek, “8 Ağustos tarihinden bu yana Bolu Aladağ’da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Avrupa Güreş Şampiyonası’ndaki eksik yönlerimizi tüm teknik heyet olarak tek tek tespit ettik. Şu an çalışmalarımızı o yönde yoğunlaştırdık. Dünya Şampiyonası’nda çok daha başarılı olacağımızı söyleyebilirim” dedi.


Grekoromen Genç Milli Takımı hazırlıklarını 19 Ağustos tarihine kadar Bolu Aladağ’da sürdürecek. Milliler Dünya Şampiyonası öncesindeki son hazırlık kampını 30 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da yapacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç