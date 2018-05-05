Mahmut Munir Güzel, 24 Haziran’da yapılacak seçimlerde AK Parti’den İstanbul 3.Bölge milletvekili aday adayı oldu.

Japonya’da yaptığı faaliyetlerle tanınan ve Asya Pasifik Bölgesindeki Türk vatandaşlarının sorunlarıyla iç içe olan ve çözümlerine odaklanan Güzel, Ak Parti’nin 2023 hedefleri doğrultusunda çalışacağını belirtti.

Güzel, projeleri arasında önde gelen çalışmaları şöyle sıraladı: "Öncelik olarak proje ve hedeflerimizin omurgasını ’milletine hizmeti esasi’ anlayışı oluşturacak. Türklerin anadil ve kültürel varlıklarının korunmasıyla ilgili TIKA ve Maarif Vakfıyla eğitim ve öğretim, kültürel iş birliğini üst düzeye çıkaracağız. Türkiye’de yüksek öğrenim görmek isteyen gençlere yönelik üniversite kontenjanlarının artırılması, elçiliklerde sınavların açılması ve burs programlarının geliştirilmesini sağlayacağız. Her ülkedeki elçiliklerle beraber koordineli çalışacak avukatlık bürolarıyla anlaşarak vatandaşlarımızın tanıma ve tenfiz davalarının kolaylaştırılmasını sağlayacağız".

Asya ülkeleriyle kültüler olarak birçok benzerlik gösterdiğimizi belirten Güzel, FETÖ terör örgütünün bölgede kalkıştığı hain faaliyetlerin önüne geçmek, ekonomik ve kültüler ilişkilerimizin geliştirilmek için yerleşik vatandaşlarımızın bir araya getirilmesini sağlayarak güçlü Türk diasporasını sağlamak adına aktif kamu diplomasisi çalışmalarına öncelik vereceğini belirtti.

Dr. Mahmut Munir Güzel, 1985 yılında Trabzon’da doğdu. Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği bölümünde 4. sınıfa kadar okudu. 4. sınıfta "Öğrenci değişim" programı ile gittiği Nagazaki Üniversitesinde lisans eğitimini tamamladı. Göstermiş olduğu başarıdan ötürü, dünyanın en iyi 2. bursu kabul edilen ve sadece 1 kişiye verilen Japon hükûmeti MEXT bursunu alarak Nagasaki Üniversitesinde Uluslararası Ticaret üzerine birincilikle mastır ve doktorasını tamamladı.

Japonya’da 2014 yılında, Japon ortakla kurduğu TJT Corporation şirketinde kurucu ortak olarak çalışma hayatına devam etmektedir. İleri düzeyde İngilizce ve Japonca bilmektedir.