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01 Aralık 2017 10:04

Muslera ile Selçuk, Beşiktaş maçı kaçırmadı

Galatasaray’da Fernando Muslera ile Selçuk İnan, takıma katıldıkları günden bu yana 14 maç ile Beşiktaş’a karşı sarı-kırmızılılarda en fazla giyen futbolcular konumunda bulunuyor.

Muslera ile Selçuk, Beşiktaş maçı kaçırmadı

01 Aralık 2017 10:04


Süper Lig’in 14. haftasında 2 Aralık Cumartesi günü Beşiktaş ile Vodafone Park’ta karşı karşıya gelecek Galatasaray’da iki isim bu derbiyi kaçırmıyor. Sarı-kırmızılıların kaptanı Selçuk İnan ile file bekçisi Fernando Muslera, takıma 2011-2012 sezonunda dahil olmuştu. İkili bu süreçten sonra ligde Beşiktaş ile oynadıkları maçların hepsinde forma giydi. Muslera ile Selçuk, oynadıkları 14 müsabakada 7 kez galibiyet sevinci yaşarken, 3 kez de mağlubiyet gördü. 4 maçta ise berabere kaldı.


Muslera, söz konusu karşılaşmalarda 14 kez kalesinde gol gördü.




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