Muslera ve Selçuk İnan, Beşiktaş derbisi istikrarını sürdürdü

Galatasaray’da Muslera ve Selçuk İnan, bir istatistiğe daha imza attı. Süper Lig’in 14. haftasında Vodafone Park’ta oynanan Beşiktaş derbisinde Uruguaylı kaleci Muslera, Teknik Direktör Igor Tudor tarafından ilk 11’de başladı. Selçuk İnan ise 69. dakikada Belhanda’nın yerine girdi. İkili bu müsabakada forma giymesiyle birlikte Beşiktaş derbisi istikrarını sürdürdü. Transfer oldukları 2011-2012 sezonundan beri siyah-beyazlılarla oynanan 15 derbide mücadele eden Muslera, bu maçta oynayarak, Beşiktaş’a karşı 16. maçını oynadı.