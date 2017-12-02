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02 Aralık 2017 21:10

Muslera ve Selçuk İnan, Beşiktaş derbisi istikrarını sürdürdü

Galatasaray’da Fernando Muslera ve Selçuk İnan, Beşiktaş maçında forma giymesiyle transfer olduklarından beri siyah-beyazlılarla oynanan hiçbir maçı kaçırmadı.

Muslera ve Selçuk İnan, Beşiktaş derbisi istikrarını sürdürdü

02 Aralık 2017 21:10


Galatasaray’da Muslera ve Selçuk İnan, bir istatistiğe daha imza attı. Süper Lig’in 14. haftasında Vodafone Park’ta oynanan Beşiktaş derbisinde Uruguaylı kaleci Muslera, Teknik Direktör Igor Tudor tarafından ilk 11’de başladı. Selçuk İnan ise 69. dakikada Belhanda’nın yerine girdi. İkili bu müsabakada forma giymesiyle birlikte Beşiktaş derbisi istikrarını sürdürdü. Transfer oldukları 2011-2012 sezonundan beri siyah-beyazlılarla oynanan 15 derbide mücadele eden Muslera, bu maçta oynayarak, Beşiktaş’a karşı 16. maçını oynadı.




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