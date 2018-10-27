‘Müslüm' vizyona yarım milyon ile girdi

26 Ekim'de vizyona giren ‘Müslüm' filmi ilk günden salonları doldurdu. Bir günde yaklaşık 500 bin kişi filmi izlemek için salonlara koştu. Yoğun ilgi sebebiyle sinema salonlarında ek seanslar konulmaya başlandı.

3 Mart 2013 tarihinde hayatını kaybeden arabesk müziğin usta ismi Müslüm Gürses'in hayatını anlatan ‘Müslüm' filmi, 26 Ekim'de seyircisiyle buluştu. 7'den 70'e herkesin merakla beklediği film, yılın ön satış rekorunu kırmıştı. ‘Müslüm' filmini izlemek için sinema salonlarını dolduran seyircilerden, ilk tepkiler gelmeye başladı. Acının, mutluluğunun yanında bir aşk hikayesi izleyen seyirciler, filmi izlerken duygu dolu anlar yaşadı. Vizyona daha bir gün önce giren ‘Müslüm' filmi, ilk günden salonları doldurmayı başardı. Biletleme sektörünün önemli firmalarında Biletinial.com yetkilileri, 26 Ekim cuma günü seansların dolduğunu, gece saatlerine ek seansların açıldığını ifade etti.

Filmi ilk gününde yaklaşık 500 bin kişi izledi. Haftaya 1 milyonu aşarak girmesi beklenen ‘Müslüm' filminin 2018 yılının en çok izlenenleri arasında yer alması bekleniyor.