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30 Haziran 2017 22:13

Mustafa Ceceli, ailesiyle Selin İmer’i istemeye gitti

Ünlü sanatçı Mustafa Ceceli, Selin İmer aşkını resmiyete dökmek için ailesiyle birlikte kız istemeye gitti.

Mustafa Ceceli, ailesiyle Selin İmer’i istemeye gitti

30 Haziran 2017 22:13

Selin İmer’in evinden gecenin geç saatlerinde çıktıklarında objektiflere yakalandılar.


9 yıllık eşi Sinem Gedik’ten tek celsede boşanıp, Selin İmer’e olan aşkını ilan eden Mustafa Ceceli, bu aşkı resmiyete dökmek için ilk adımı attı. Mustafa Ceceli, ailesi ile birlikte gittiği kız isteme merasiminden sonra, Selin İmer’in evinden gecenin geç saatlerinde çıktı.


Uçankuş TV’nin haberine göre ünlü sanatçı Mustafa Ceceli, 29 Haziran’da ailesiyle birlikte Selin İmer’in evini ziyarette bulundu. Fakat bu tarihte, aynı saatlerde Burak Özçivit ve Fahriye Evcen düğünü ile Alişan ve Eda Erol nişanı da gerçekleşiyordu. Kız isteme merasiminden sonra ailesiyle Selin İmer’in evinden ayrılan Mustafa Ceceli, objektiflere yakalandı. Ünlü sanatçı ailesini hemen araca gönderip, ardından hızlı ve tedirgin bir biçimde kendi aracına yöneldi. Ceceli, aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.




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