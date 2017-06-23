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23 Haziran 2017 10:09

Mustafa Ceceli Beykoz’da konser verdi

Ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli, Beykoz’da Ramazan etkinlik alanında konser verdi.

Mustafa Ceceli Beykoz’da konser verdi

23 Haziran 2017 10:09

Ünlü şarkıcı, çeşitli ilahi ve şarkıları seslendirdi.


Ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli, Beykoz Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikte sahne alarak konser verdi. Beykoz Belediyesi’nin Ramazan nedeniyle oluşturduğu etkinlik alanında hayranlarıyla buluşan ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli, ağırlığı gençlerden oluşan binlerce hayranıyla bir araya geldi. Hayranlarına seslendirdiği çeşitli ilahi ve şarkılardan oluşan konser veren Ceceli, büyük beğeni toplarken bol bol alkış aldı.


Ünlü şarkıcının söylediği ilahi ve şarkılara eşlik eden hayranları gecenin ilerleyen saatlerine kadar etkinlik alanında eğlendi. Sahneye coşkulu hareketlerle çıkan Mustafa Ceceli’nin oldukça mutlu görünmesi gözlerden kaçmadı.




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