İsviçre’nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi’nde UEFA yetkilileriyle bir araya gelen Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, görüşme sonrasında açıklamalarda bulundu. Mustafa Cengiz, görüşmenin detayları ile ilgili olarak, "Görüşme 2-3 saat arasında sürdü. UEFA’nın üst düzey yetkilileriyle görüştük. Müzakere yaptık. Ben şu kadar söyleyebilirim; Galatasaray’ın Avrupa kupalarına katılması için önünde hiçbir engel yok. Diğer detayları da masaya yatıracağız. Yaklaşık 1 hafta içinde onu da sonuçlandıracağız. Detaylar var anlaşmamızda. Anlaşılmaz detaylar değil. Her şeyde hemen hemen mutabık kaldık. Avrupa kupalarına katılmamız gerekiyor. Bazı cezalar var. Bunlar Galatasaray’ın kaldırabileceği, üstesinden gelebileceği, disipline olacağı cezalar. Bizim için önemli olan Avrupa kupalarına katılmak. 4 yıllık ‘settlement agreement’ı inşallah imzalayacağız" dedi.

"Seçimi düşünmüyorum"

19-26 Mayıs Olağan Seçim Genel Kurulu ile ilgili de görüşü sorulan Mustafa Cengiz, "Seçimi hiç düşünemiyorum. Ekip olarak buradayız. Ana çabamız Galatasaray’ın salaha, iyiliğe kavuşması, Avrupa kupalarına katılması ve orada da şampiyonluklar görmesi. Ligimizde de şampiyonluklar görmesi. Seçim bizim için 3., 4. planda. 26 Mayıs’ta Galatasaray’ın kendine yakışan, doğru bir teveccühü 4 adaydan birine göstereceğine inanıyorum" cevabını verdi.

"Hak ettiğimiz şampiyonluğa ulaşacağız"

Cengiz, sarı-kırmızılı taraftarlara da seslenip ligin son haftasındaki şampiyonluk yarışına değinerek, "Taraftarımız bilsin ki Galatasaray doğru yolda, emin ellerde ve inşallah Avrupa şampiyonluklarına da ulaşacağız. Tüm takıma, hocama, futbolculara ve taraftara çok teşekkür ediyorum. İnşallah biz hak ettiğimiz, doğru, adil bir şampiyonluğa ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

Avrupa’daki Galatasaray taraftarlarının kulübün dünya markası olduğunun bir kanıtı olduğunun vurgusunu yapan Mustafa Cengiz, sözlerini 17 Mayıs 2000’de kazanılan UEFA Kupası zaferinin mimarlarına teşekkür ederek tamamladı. Cengiz, "17 Mayıs’ta emeği geçen tüm geçmiş başkanlarımızı, futbolcularımızı, emeği geçenleri, sevgili Fatih hocamı kutluyorum. Nice 17 Mayıs’lar yaşamayı diliyoruz" şeklinde konuştu.