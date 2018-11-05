Mustafa Cengiz “Kimse bizi ve taraftarımızı test etmesin”

Derbide çıkan olaylarda ağır tahrik olduğunun altını çizen Cengiz, disiplin kurullarını adaletli olmaya davet etti.

Şampiyonlar Ligi mücadelesi öncesinde Almanya'ya giden Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz, havalimanında açıklamalarda bulundu. Taraftarların açıklama beklediğini belirten Cengiz, “Gerek ikinci başkanımız, gerek teknik direktörümüz, gerekse de bir yönetim kurulu arkadaşımız hızını alamadan sosyal medya üzerinden epey bir açıklama yapmış. Ancak benim size bu saatte, Schalke maçına giderken açıklama yapmamın en büyük nedeni konsantrasyon. Hem Galatasaray'ın hem de Türkiye'nin temsil açısından geleceğini ilgilendiren bir durum var. Bu durum için lütfen geçmişe takılı kalmayalım. Schalke maçına ve Şampiyonlar Ligi temsiline odaklanalım. Galatasaray ve kulüplerimizin kurtuluşu, şampiyon olmalarına ve uluslararası arenada temsille elde edecekleri prestij ve gelire bağlıdır. Biz marka değerimiz için bunu önemli görüyoruz. Konsantrasyonu bozmayalım. Taraftarımız yapılan haksızlıkları unutmasınlar ama kin ve nefretle takılı kalmasınlar. Nefretlerini ve kinlerini saklı tutsunlar, yok etmesinler fakat takılı kalmasınlar” ifadelerini kullandı.

“Haberi alınca herkesin tadı kaçtı”

Fenerbahçe taraftarı Koray Şener'in vefat haberini aldıkları zaman çok üzüldüklerini söyleyen Mustafa Cengiz, “Maçta sevgili başkan Ali Koç'la birlikte izlerken Fenerbahçe tribününün boşaldığını gördüm. Neden olduğunu sordum kendisine ve o sırada mesaj geldi, “Tribünler hastaneye gidiyor. Bir arkadaş vefat etmiş” dedi. Benim de tadım kaçtı, maçın da tadı kaçtı. Hiçbir maç, hiçbir kazanç bir candan daha değerli değildir. Bu vesileyle Koray kardeşime ve Erzurum maçında hayatını kaybeden taraftarımız Burhanettin kardeşime de başsağlığı diliyorum, ailesine sabır diliyorum” dedi.

“Testiyi kıranla suyu getiren bir tutulmamalı”

Çok değerli bir derbi maça çıktıklarını söyleyen Cengiz, “Taraftar tekrar şunu gördü; değerli rakibimizin içinde bulunduğu durum, puan, sıralama ne olursa olsun, karşımızda çok değerli bir rakibimiz var. Dilerdim ki, 2-0'lık skor 7-0'a ulaşsın ve 6-0'ın psikozu bozulsun. Fakat 2-0'dan 2-2'ye geldi ve bir direnç gösterildi. Hakem genel anlamda Galatasaray aleyhine kötü bir yönetim gösterdi. Yoruma açık pozisyonlara baktığımızda haksızlığa uğradığımıza inanıyoruz. Maalesef aynı hakem 1 dakika süren bir itişmeyi görmedi. Görüp müdahale etseydi, maç sonundaki olaylar gerçekleşmezdi. Yangını çıkaranla, ki çıkaranın kim olduğu belli, bir İspanyol kardeşimiz. Yangına dinamit atan Brezilyalı kardeşimiz. Bu yangını yatıştırmaya çalışları disiplin kurullarının bir tutmamasını rica ediyoruz. Disiplin ve tahkimde 25'e yakın üye var, yalnızca 1'i bizim takımımızın taraftarı, diğer 24'ü rakip takım taraftarı. Ben bundan bir beis duymuyorum. Yangını çıkaran, dinamit atan ve bunu önlemeye çalışanları bir tutan bir zihniyet asla gerçek cezayı veremez. Testiyi kıranla, suyu getireni bir tutmamalısınız. Bunu bir tehdit olarak söylemiyorum. Bir takımı tutabiliriz ama adalet herkese her zaman gerekli. Disiplin kurullarının ve değerli hukukçuların bu objektif kriteri uygulayacağına inanıyorum” açıklamasında bulundu.

“Türklerin patlama karakterini bilmiyorlar”

Hakem Fırat Aydınus'un aynı hataları üst üste yaptığını söyleyen Mustafa Cengiz, “Bütün yorumlar bizim aleyhimize. Futbol yorumcuları, Muslera'nın hareketine penaltı diyor. Bana göre, top çıkmıştı ve Muslera çarpmak zorunda kaldı. Bunun dışında bizim futbolcumuza rakip ceza sahasında yapılan hareket bana göre penaltı ama burada VAR'a bile gidilmedi. VAR ile hakem arasındaki konuşmalar bize yansıtılmıyor ama bunların da yansıtılması gerekiyor. VAR uyardı mı yoksa hiç uyarmadı mı bunu bilmiyoruz. Bana göre net şekilde penaltı olan pozisyon incelenmedi bile” dedi. Yabancı oyuncuların Türkiye'yi bilmesi gerektiğini söyleyen Cengiz, “Yabancı oyuncuların şunu bilmesi gerekir. Türklerin patlama karakterini bilmiyorlar. Ülkemiz bir coğrafyada büyük dertler içinde ve tek deşarj olacağımız yer futbol alanı. Fenerbahçe yönetiminin uyardığına inanıyorum. Ben itidal ve sakinliğin iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Orada 50 bin kişi vardı. Kimse bizim sakinliğimize güvenip, bizi ve seyircimizin sabrını test etmesin. Korkarım bir gün istenmeyen olaylar olur, bunu hiç istemem. Bunu bir tehdit olarak söylemiyorum. Rakip sahalarda olan kitlesel olaylar var, bu hoşumuza gitmedi. Ne seyircilerle, ne yöneticilerle, ne maç içinde bir problem oldu. 2 yabancı pasaportlu, Türk karakterini bilmeyen kişi olayları ateşledi. Soyunma odasında olsun, koridorlarda olsun, haksız hukuksuz hiçbir şey hiçbir zaman olmamıştır ve olmaz. Ben 2. başkanımın da bununla ilgili bir demeç verdiğine inanmıyorum” açıklamasında bulundu.

“Hakem 2 yabancıya kart gösterse, olaylar olmazdı”

Kendi durum değerlendirmelerini yaptıklarını da sözlerine ekleyen Mustafa Cengiz, “Kavgada yumruk sayılmaz diye bir laf vardır. Teknik direktörümüzü inceleyin, ikinci başkanımız baygınlık geçirdiği halde ayırmaya girdi. Vefat eden insandan Fenerbahçeli yöneticilerin bile haberi yoktu, ‘Seni sevmeyen ölsün'ü kasıtlı hale getirdiler. Acının üzerinden prim yapmayın, acı üzerinden rakibi zorlamayın. Gerçekten acısını paylaşıyoruz. Biz her şeyi değerlendiriyoruz. Bütün günümüz mali, idari konuları değerlendirmekle geçiyor” dedi. Hasan Şaş'ın hatalı olduğunu kabul ettiğini de sözlerine ekleyen Cengiz, “Hatalı olduğunu kabul etti. Güneyli Karataş karakteri, Türk karakterinde bu durum oluyor. Yabancıların bununla oynamaması gerekiyor. Vur kaç olmaz, sen gerilla değilsin. Bu ayıptır. Spor ahlakına, etiğine yakışmadı. En başta hakem, 1 dakika süren gerginlikte birisi bizden olan 2 yabancı oyuncuya kart gösterseydi bu durum olmazdı. Dünyanın en önemli derbisinin bu şekilde bozulmasını istemiyoruz. Hakemin öne çıkmasından hoşlanmıyoruz. Ülkenin geçirdiği bu zor durumda, algı yönetimi yapılırken, ben konsantrasyon bozulsun istemiyorum. Rakibe verilecek cezalardan ve rakibin zor duruma düşmesinden dolayı mutlu oluyorsanız, sizde bir eksiklik vardır” ifadelerini kullandı.

“Ceza cürüme eşit olmalı”

Adaletten yana olduğunu yineleyen Cengiz, “Bu ülkede kurulu bir düzen var ise, bu kurallara uymamız gerek. Biz disiplin kurullarının adil kararlar vereceğine, tahriki ön plana çıkaracağına inanıyoruz. Ceza cürüme eşit olmalı. Tahrik unsuru çok önemli. Bu konuya odaklıyız ve bir basın toplantısı yapmayı düşünüyoruz. Fırat Aydınus konusunda düşüncelerimi söyledim. Sanırım 5 yıldır FIFA listesinden çıkmış hakemlerimiz var, alttan çok değerli hakemler geliyor. MHK'nin bu hakemlere yol vermesini istiyoruz. Hakem yanlış korner, yanlış taç verebilir. Bunda kasıt aramamamız lazım. Futbol sahada oynanır, top oyuna girdiğinde sen ölümüne mücadele etmek zorundasın. Bundan da ne dediğim anlaşılıyor. Ama acıdır ki VAR başladığından bu yana bizim lehimize yapılan hatalar yok. Beşiktaş tepki verdiğinde de söyledim, birisi bir yerde bağırıyorsa, durup dinlemek gerek. Aynı durum sizin de başınıza gelebilir. İnsanın fıtratında bu vardır. Taraftardan çok mesaj geliyor. Bunu söylemek ne derece doğru bilmiyorum ama, sizin içinde bulunduğunuz konum ve asalet, her zaman her şeyi söylemenizi engeller. Siz mecbursunuz bazen susmaya. Cenap Şehabettin'in dediği gibi, bu ülkede mütevazı olmayın, gerçek sanırlar. Rica ederim, lütfen dediğiniz zaman sizi yumuşak, pısırık zannediyorlar. Bu tip değerlendirmelere gülüyorum. Biz şampiyonuz ve UEFA'da yolumuza devam ediyoruz. Şükürler olsun, şükretmeyi biliyoruz” dedi. Son olarak Fenerbahçe Yönetimi'nin kendilerine teşekkür etmesiyle ilgili konuşan Cengiz, “Maç içinde bütün yöneticiler ve divan başkanları bir aradaydık. Fenerbahçe Yönetimi'nden bazı isimleri çok yakından tanıyorum. Herkes kendi camiasına hizmet etmeye çalışıyor. İyi niyet var olduğu sürece irtibatı ve kontağı yitirmeyiz” diyerek sözlerini tamamladı.