Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve beraberindeki heyet, 9 Mart‘ta sarı-kırmızılı kulübün mali durumu hakkında bilgi vermek amacıyla İsviçre’nin Nyon kentinde UEFA yetkilileriyle bir araya gelmişti. Sarı-kırmızılılara beklediği müjdeli haber de geldi. Başkan Mustafa Cengiz, konuyla ilgili kulüp televizyonunda yaptığı açıklamada, “Az önce UEFA’dan bir telefon geldi; sağlıklı bir haber. Önümüzdeki sezon Avrupa kupalarına katılmak için herhangi bir ceza veya engel yok. İnşallah gelecek sezon Avrupa’da yer alacağız. Buradan Türk spor camiasına müjde veriyorum. Önümüzdeki günlerde Cenevre’ye gideceğiz ve UEFA ile taahhüt sözleşmesi yapacağız. UEFA’nın birtakım talepleri olacak. Bunları yerine getirme amacıyla taahhüt yapacağız” şeklinde konuştu.

UEFA’nın doğruları gördüğünü vurgulayan Başkan Cengiz, “Galatasaray bir dünya markası ve bizim Avrupa kupalarına gitmemizi engellemedi. Camiamıza hayırlı olsun. Allah utandırmasın" diye konuştu.