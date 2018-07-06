Mustafa Cengiz: “UEFA’dan ters bir şey beklemiyorum”

Benim gördüğüm UEFA çok dürüst ve sağlıklı. Türk futbolunun gelişmesinden yana. UEFA’ya teşekkür ediyorum. Bekliyoruz, tersi bir durumu düşünmüyorum, düşünmek de istemiyorum” açıklamasında bulundu.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılıların gündemi ile ilgili Türk Stadyumu’nda basın toplantısı düzenledi. Törene İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ile Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da katıldı. 20 Ocak’taki seçimle geldiklerini ve söz verdikleri gibi Mayıs’ta tekrar seçim yaptıklarını hatırlatan Başkan Cengiz, “Genel kurul teveccüh gösterdi ve bizi yine seçti. İş yoğunluğu anlamından dolu yaşıyoruz. Biz enkaz almadık. Bir önceki yönetimlerin de suçu değil. Biz dizi filmde olumsuz halka olmayız. İlk startını veren halka oluruz. Biz 5.5 ay içinde 588 milyon TL ödedik. 10 bin TL zarardayız. İnşallah bunu düzelteceğiz. Kafa kafayız. İnşallah kara geçeceğiz. Geçmişten gelen borçlar ve yükümlülükler var. Borç alacak farkı 1 milyar TL. Yaklaşık 200 milyon Dolar bedel. Camianın verdiği kuruşların, şampiyonluğa yönelik harcanması için elimizden geleni yapacağız. Bizim burada olma nedenimiz bu” diye konuştu.

“Basketbolda 22 milyon TL borcumuz var”

Basketbolda 24 Ocak itibariyle 34 milyon TL borçlarının olduğunu ve bunun 12 milyon TL’sini ödediklerini söyleyen Başkan Cengiz, “Kadınlar Eurocup’ı kazandık. Erkekler de çok kötü sezon geçirdik. 6 yabancı transfer edilmiş, 9. olduk. Tümü Türk oynasaydı da 10. olaydık. Öyle basketçiler var ki Amerika benzin istasyonundan Türkiye’de basketbola sahasına gelmiş. Neredeyse hepsi ile davalığız” şeklinde konuştu.

“Oktay Mahmuti ne karar verecek bilmiyorum”

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı antrenörü Oktay Mahmuti ile konuştuklarını açıklayan Mustafa Cengiz, şunları söyledi:

“Kendisine açık ve net olarak 2 yol var dedik. Lütfen bizimle devam edin ama mali olarak FFP açıkça dedi ki; ’futboldan kazanılan parayı futbol dışında kullanamazsın’. Biz de harcarız dedik. Türkiye’nin atılımda olduğunu anlattık. 1400’e yakın amatör sporcumuz olduğunu söyledik. Bizim gelişen bir ülke olduğumuzu söyledik. Futbol çalışıyor diğerleri yatıyor. Kredi ödemesi 226 milyon TL. Biz bunları ödedik. En büyük desteğimiz taraftar. Oktay hocaya ‘senin sözleşmen 1.2 milyon Dolar tutuyor’ dedik. 1.5 yıllık sözleşmesi var. Galatasaray’ın gücü bu dedik. İndirim yapın dedik. İkinci şık da bize bir ödeme planı verin. Sevgili hocamız haklı olarak hayır dedi. Galatasaraylı değilim. Kendi transfer fırsatlarıma bakıyorum dedi. Ben bir şey diyemem. Onun elinde kontrat var. Bir önceki antrenörlerimizden de haciz var. Prandelli’ye de 2.5 milyon TL borcumuz var. Oktay hoca ne karar verecek bilmiyorum. Bugün ayrılırsa bu parayı alma hakkı var. Küçülme yok. Kendine yeterlilik. Profesyonelleşen dünyada yitirdik. Torba yasada amatörlere vergi iadesi var. Devletimize sesleniyorum. Lütfen 6 aya ihtiyacımız var. Hemen aktaramayız. Maliyeden bunu rica ediyoruz. 9 milyon Euro civarında profesyonel ödenen stopajı tekrar alıyoruz. Ama vergi ödeyince alıyoruz. Devletimizden ricamız taksitlenmeyi öne alsın, tahakkuk üzerinden yapsın.”

“Camia, bir kişinin yardımına muhtaç haline gelmişse yazıklar olsun o camiaya”

Eski Başkan Ünal Aysal’ın basketbol şubesine sponsor olacağı yönünde çıkan haberlerle ilgili konuşan Cengiz, “Ünal Aysal değerli başkanımız. Onun zamanında 2 şampiyonluk yaşadık. Kendisiyle başkanlığı bıraktıktan sonra konuştuk. Galatasaray’ı konuştuk. Bize sponsorluk vaadinde bulunmadı. Siz başkan seçilip, basketbol A.Ş. kurarsanız dedi. A.Ş. kurulmasının amacı para çöpe gitmemesi. Bize güvenmesi gerekir. Bu torba yasa ilgili konuyu bilmiyor. A.Ş. kurmadık. Değerli bir büyüğümüz, kendisine çok teşekkür ediyoruz. Kendisi isterse yardım eder. Camia, bir kişinin yardımına muhtaç haline gelmişse yazıklar olsun o camiaya” ifadelerini kullandı.

“Galatasaray kendi başına dünya markası”

“Galatasaraylı olmak tüm branşta şampiyon olmaktır” diyen Başkan Cengiz, “Sürekli her dalda şampiyon olursanız yarışmanın anlamı yoktur. Ben de isterim Bayern Münih gibi futbolda, rakibimiz gibi olalım, basketbolda olalım. Sizler bu geliri sağlarsanız en doğru şekilde harcarız. En yüksek seyircili olan basketbol maçında 4 bin kişi geldi. Hasar elde edilen geliri karşılamadı. Bahçelievler’de spor salonuna talibiz. Spor Bakanlığı’na söyledik. TBF de buraya müşteri olmuş. Spor salonu ile ilgili büyük bir iletişim firması ile anlaşılmış ama vazgeçilmiş. 8 milyon TL peşin avans sözleşmesi yapılmış. Salon için sponsor arıyoruz. Sponsor niye bulmuyorsunuz diyorlar. Galatasaray kendi başına dünya markası. Sponsor olmak istiyorsa o teklif gelir. Sponsorlar mali sıkıntılardan dolayı geri durmakta. Fanatizm sponsorluğu geri itmekte. Rakip takım taraftarlardan çekiniyor. Bu çatışma ortamının yok olmasını istiyoruz. FFP taktiklerine ciddi zorlamalarına her hafta bizi kontrol ediyor. Biz devamlı hesap veriyoruz. 6 ayda bir genel raporlama yapıyorlar. Fırsat yapıldıkça onlara elimizden geleni esirgemeyeceğimizi söylüyorum” açıklamasında bulundu.

“Biz balon transfer asla yapmayız”

Ryan Donk’un sözleşmesi konusunda çok eleştiri geldiğini ifade eden Mustafa Cengiz, “2.5 milyon Dolar verdik. Transfer ettik. FFP ile bizim anlaşmamızda sattığı kadar al. Gelir-gider dengesini tutmak zorundayız. Kadroya satmadan alamıyoruz. Balon transfer asla yapmayız. Donk’un son 6 aydaki performansını düşünün. FFP gereği kiralık, takas ve bonservisi elinde olan oyunculara bakıyoruz. 2 milyon Euro’nun içinde menajerlik ücretini de tuttuk. Eskiden 407 milyon Euro menajerlik ücreti veriyorduk. Şampiyonluk primi de aldı. Şampiyonluk primi olarak 3.5 milyon Euro ödedik. Bütün kulüplere de ödedik. 10 gün içinde ödememiz gerekmesi bizi üzdü. Ev kirası, uçak paralarını yok ettik. Emre Çolak’a Arap ülkesi 4 milyon Euro ücret veriyor. Donk’a da teklifler geldi. Son 6 ayda ölümüne de oynadı. Bizi de şaşırttı. Çok da ucuza geldi. İmza parası da istemedi. Bize ve Florya’ya güvenin” dedi.

“UEFA’nın sorunu, benim değil”

UEFA ile ilgili son gelişmeleri de anlatan Başkan Cengiz, “Öyle bir düzende yaşıyor ki Türk futbolu, ben söyleyince Türk futbolcuları bozuluyor. Bizim ana çelişkimiz TL ile yaşıyoruz, ödemelerimiz Euro ile. Arada 5 kat var. Bu düzenin bozulması gerekir. Devletimiz mücadele ediyor TL’yi kurtarmak için. Bu kurtarmanın en önemli yeri futbol. Muğdat’ı TL olarak transfer ettik. 2 milyon TL, yani 400 bin Euro’ya aldık. TL imzaladık diye küçük görüldü. TL olması çok önemli. Bunu Galatasaray tek başına yapamaz. Rakip takımlarının gücü de yetmez. Bu kangren haline gelmiş. Bazı Anadolu takımları yapıyor. Türk futbolcuların enflasyona endeksli yapılabilir. Türk futbolunu da kurtarır. Yabancı futbolculara ödemelerin sigorta yapılması lazım. Radikal bir kararla çözülmesi gerekir. Kendilerine durumu tekrar izah ettik. Kontrol komitesine yazdık. PSG’de aynı şekilde verildi. Bizim onların durumu ile farklı. Biz 220 milyona Neymar’ı transfer etmedik. Bu rutin bir işlem. Galatasaray’a men verileceği ocak ayında konuşuluyor. Biz gelince 5 ay sonrasında mali durumu düzelteceğiz, seyirci sayısını arttıracağı dedik. Şampiyon olamama durumuna göre plan verdik. Biz şampiyon da olduk. Bunun üstüne ölü olan SPK arttırımını yaptık. 147 milyon TL sermaye artışı yaptık. 28 bin kayıtlı 35 bine yakın antrenmanı seyretti. Kutlamalarda 1 milyon TL gelir elde ettik. Yellow Friday’den çok etkilendi. UEFA bize saygı duyuyor. 32 milyon TL VIP ve loca satışı yaptık. O paraya birinci lig takımı kurarsınız. UEFA, tarihinde bir kulübe ikinci defa yapılandırma yaptı. Rakiplerimiz şoka girdi. Ben 12 Haziran’da katılım belgesi aldım. 14’ünde yapılandırma anlaşması yaptım. Bu UEFA’nın sorunu, benim değil. Benim gördüğüm UEFA çok dürüst ve sağlıklı. Türk futbolunun gelişmesinden yana. UEFA’ya teşekkür ediyorum, bekliyoruz. Tersi bir durumu düşünmüyorum, düşünmek de istemiyorum” açıklamasında bulundu.

Cavanda ve Nagatomo’nun transfer süreçleri

Luis Cavanda’nın Belçika Ligi ekiplerinden Standard Liege’e transferinin sorulması üzerine Mustafa Cengiz, “2.4 milyon Euro’ya Cavanda’yı sattık. Milli problemdi. Inter, Nagatomo için 5.5 milyon Euro istedi. İtalyanlar, ticareti iyi biliyor. Abdurrahim bey oraya gitti. ‘Başkanım 4.5 diyorlar 5 kuruş inmiyorlar’ dedi. Biz de 2.5 milyon dedik. Rakip kulübün teklifi var dediler. Biz buna da inanmadık. 3.5’a indiler. 3’e indiler, biz hayır dedik. 2.8 dediler. En son 2.5 milyon Euro’ya tamam dediler. Sattığımız kadar alabiliyoruz. Bunu kapatmamız lazım. Bunu yapamazsak 3 milyon Euro ceza ediyoruz. Biz 5 aydır Cavanda ile davalığız. Standard Liege’de kiralık iken ücretini biz ödedik. Trabzon’da rahatsızdı biz üzerimize aldık. FIFA 2 Temmuz’a kadar anlaşın dedi. Haziran 1’i 1.1 milyon Euro verdiler. 1.5 teklif ettiler, hayır dedik. 2 Temmuz’da 2.4 milyon Euro’ya anlaştık. 1 saat içinde karşılıklı davalar çekildi. İki taraf aynı anda feshetti” diye cevap verdi.

“Muslera dünya çağında bir kaleci”

Mustafa Cengiz, Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera’ya teklif gelmesi durumunda satılıp, satılmayacağının sorusuna, “Öyle bir teklif gelmeli ki. Muslera isteyecek, sizin de kabul edeceğiniz bir rakam olmalı. Bizim Muslera dünya çağında bir kaleci” şeklinde cevap verdi.

“Trezeguet’i takas ya da kiralık olarak almak istiyoruz”

Kasımpaşa’nın Mısırlı futbolcusu Trezeguet ile ilgilendiklerini söyleyen Başkan Cengiz, Trezeguet’i takas ya da kiralık olarak transfer etmek istediklerini açıkladı. Cengiz, Stoke City’de forma giyen Badou Ndiaye’yi aldığı paradan dolayı ödemeyeceklerini ifade etti. Mustafa Cengiz, ayrıca takımın yıldız futbolcuları Gomis, Belhanda, Rodrigues gibi futbolculara resmi teklifin olmadığını sadece yoklamaların olduğunu açıkladı.