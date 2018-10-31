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Mustafa Cengiz'in 3. derbi heyecanı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bugüne kadar 2 kez derbi heyecanı yaşadı.

Cengiz döneminde sarı-kırmızılılar Beşiktaş'ı yenerken, Fenerbahçe ile berabere kaldı.


Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecekken, sarı-kırmızılıların Başkanı Mustafa Cengiz'in de 3. derbisi olacak. Geçtiğimiz sezon iki kez derbi heyecanı yaşayan Başkan Cengiz, bu maçlarda yenilgi yüzü görmedi. Sarı-kırmızılılar geçen sezon deplasmanda Fenerbahçe ile berabere kalırken, evinde ise Beşiktaş'ı mağlup etmeyi başardı.


Mustafa Cengiz başkanlığında Galatasaray'ın derbi müsabakaları şöyle:



17 Mart 2018


Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0



29 Nisan 2018


Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0

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