Mustafa Cihat Esenlerlilerle buluştu

Esenler Belediyesi’nin Ramazan etkinliklerinde tasavvuf müziğinin sevilen isimlerinden Mustafa Cihat, Esenler’de konser verdi. Dörtyol Meydanı’nda Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan gecede "Anadolu’yu Mayalayanlar" programında, Anadolu’nun tasavvuf düşüncesinde etkili olan büyük alimlerden Hacı Bektaş Veli anıldı.

Sanatçı Mustafa Cihat, Esenlerli sevenlerinin Ramazan’ını kutladıktan sonra "Dünya" eseriyle konserine başladı. Kendine özgü üslubu ve sahne performansıyla ön çıkan sanatçı; "O’nun Adı Rahmettir", "Emri Olur" ve "Can Dedim" ilahileriyle konserine devam etti. Sevilen eseri "Amenna"yı seslendirdiğinde ise meydanı dolduran Esenlerliler hep bir ağızdan Cihat’a eşlik etti. Mustafa Cihat, okuduğu ezgilerle dinleyenlere huzur dolu dakikalar yaşattı.

“Meydanımız hep tıklım tıklım”

Dörtyol Meydanı’ndaki Ramazan etkinliklerinin meydanı dolduran vatandaşlarla dolu dizgin devam ettiğini söyleyen Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Esenler’e hizmet etmek, Esenler’le yola çıkmak, Allah’ın en güzel ikramlarından biri. Esenler’e ne zaman birini davet edecek olsam hiç tereddüt etmiyorum. Meydanımız mutlaka kalabalık. İyi ki varsınız Esenler" diye konuştu.

“Esenler insana ayrı bir huzur veriyor”

AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır, gönlünde Esenler’in ayrı bir yeri olduğunu belirterek, "Ramazan’ın yarısına geldik. Her akşam bir ilçede iftar ve sahur yapıyoruz ama Esenler’e gelmek insana ayrı bir huzur veriyor. Esenler’de dostluk, misafirperverlik, huzur görüyorsunuz. Dolaysıyla ’İyi ki Esenler var’ diye kalbimizde hissediyoruz" dedi. Bozkır, konuşmasının sonunda, Dörtyol Meydanı’nda Kadir Gecesi gerçekleştirilecek "10 bin hatim 100 bin dua" programına da vatandaşları davet etti.