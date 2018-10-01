Mustafa Denizli Kasımpaşa Tesislerinde

Teknik direktör Kemal Özdeş ile yolları ayıran Kasımpaşa'da Mustafa Denizli ile büyük ölçüde anlaşmaya varıldı.

Kasımpaşa Kulübü, Kemal Özdeş'ten boşalan teknik direktörlük koltuğu için Mustafa Denizli ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Denizli ile sezon sonuna kadar anlaştığı belirtilen Kasımpaşa'da, deneyimli teknik adam bugün tesislere gelerek incelemelerde bulundu.

Akşam saatlerinde Kasımpaşa Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Fatih Saraç ile birlikte Kemerburgaz Tesisleri'ne gelen Mustafa Denizli, tesisleri gezdi.