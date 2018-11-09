Mustafa Denizli: "Kısıtlı kadroda iki oyuncunun eksikliği önemli bir sorun"

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürürken, Teknik Direktör Mustafa Denizli açıklamalarda bulundu. Deplasmanda karşılaşacakları Bursaspor'un zorlu bir rakip olduğunu belirten Denizli, “İçeride dışarıda her takım gibi kazanmayı istiyoruz. Bursaspor bu ligin zor deplasmanlarından bir tanesi. Çıkıp oynayıp düşündüklerimizi gerçekleştirdiğimiz bir maç olsun. Oyuncuların durumu iyi. Sadece iki oyuncudan faydalanamıyorum. Kısıtlı kadro içerisinde bu bizim için önemli bir sorun” şeklinde konuştu.

"Adımızı Avrupa'ya basacağız”

Deneyimli teknik adam, bu yıl Avrupa'ya gideceklerinin altını çizerek, “Taraftarımıza bu yıl mutlu bir sezon geçireceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Belki birkaç hafta sonra liderlik konuşulabilir. Belki birkaç hafta sonra 4 değilde 5. sırada olabiliriz. Lig sonunda adımızı Avrupa'ya basacağız. Bizim bütün hedefimiz bu. Hangi kupa olur onu zaman gösterir. İddiamız budur” açıklamasını yaptı.

"Birkaç bölgeye oyuncu ihtiyacımız var”

Denizli, devre arasında kadrolarına takviye yapılması halinde kendileri için daha rahat olacağını anlatarak, “Devre arası takımımız adına önemli fırsat oluşturacaktır. Birkaç ihtiyaç bölgemiz olduğunu zaten biliyoruz. Onu şu anda kendi içimizde halletmeye çalışıyoruz. Öyle bir imkanımız olursa ve onu dışarıdan hallettiğimizde her şey düşündüğümüz gibi olacak” ifadelerini kullandı.