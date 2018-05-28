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28 Mayıs 2018 11:12

Mustafa Karataş Küçükçekmecelilerle buluştu

Küçükçekmece Belediyesi on bir ayın sultanı Ramazan dolayısıyla ilahiyatçı Prof.

Mustafa Karataş Küçükçekmecelilerle buluştu

28 Mayıs 2018 11:12

Dr. Mustafa Karataş’ ı Küçükçekmecelilerle buluşturdu.


Fevzi Çakmak Meydanı’ nda Küçükçekmecelilerle bir araya gelen Mustafa Karataş’a vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Alanı hınca hınç dolduran Küçükçekmeceliler Mustafa Karataş’ın sohbetiyle Ramazanlarını bereketlendirdi. Programı Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Kuzugüden ile Besim Müftüoğlu da binlerce Küçükçekmeceli ile birlikte takip etti.


“Allah’ın rızası insanlara yardımla kazanılır”


Hoşgörü ve sabır üzerine bir sohbet gerçekleştiren Mustafa Karataş, bol bol dua etti. Allah’ ın rızasını kazanmanın insanların duasını almaktan geçtiğini belirten Karataş, “Ne kadar insanlara hizmet edersek, Allah da bizi o kadar sever. Biz insanoğlu ne kadar başkasına yardım edersek, Allah katında o kadar yükseliriz. Peygamber Efendimiz ömrünü insanlara yardım ederek geçirmiştir” dedi.


“İslam dünyası parçalandı, Filistinlilere yardım edemiyor”


İslam aleminin parçalandığı için bugün Filistinlilere yardım edemediğini de sözlerine ekleyen Karataş, “Bir olmalıyız. Birbirimizi kusurlarımıza rağmen sevmeliyiz. Hain, terörist olmadıkça birbirimizi hoş görmeliyiz. Parçalandık o yüzden Filistinlilere yardım edemiyoruz. Şimdi sırada Türkiye var. Aman onlara geçit vermeyelim. Biz açıktan bir düşmandan korkmayız. Ancak birbirimize düşmek gibi bir hatamız var. Biz bir olalım. Bir daha 15 Temmuz’lar yaşanmasın ” diye konuştu.


Konuşma sonunda Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Besim Müftüoğlu Mustafa Karataş’a teşekkür ederek çiçek takdim etti. Küçükçekmece Belediyesi’nin Ramazan etkinlikleri kapsamında ayrıca Ufuk Akın semazen eşliğinde ilahiler seslendirdi.




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