Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 80'inci yıldönümüne özel arşiv

Bulut depolama servisi lifebox, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 80'inci yıldönümüne özel bir arşiv hazırladı. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve daha birçok özel arşivden taranan yüzlerce özel Atatürk fotoğrafı, lifebox uygulamasında herkese açık olarak sunulacak.

Türkiye'nin bireysel depolama servisi lifebox, 10 Kasım'ın manevi değerini yaşatmak amacıyla kullanıcılarını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en güzel fotoğraflarının yer aldığı özel bir arşivle buluşturuyor. Yapılan şirket açıklamasına göre, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu gibi birçok arşivden uzun süreli bir çalışmayla taranan yüzlerce özel Atatürk fotoğrafı, lifebox tarafından herkese açık olarak sunuluyor. Kullanıcılar, lifebox tarafından paylaşılan link altında yer alan lifebox Atatürk Arşivi klasöründen ulu önderin en güzel fotoğraflarını seçip, dilediğini tüm sosyal medya mecralarında kolayca paylaşabilecek. lifebox'ın Atatürk klasörü, önümüzdeki dönemde daha da zenginleşerek çok daha büyük arşiv haline getirilerek bir tarihi seçkiye dönüşecek.