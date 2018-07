Mustafa Sandal hakkında merak edilenleri açıkladı

Sandal, boşanma sürecinde hakkında çıkan haberler nedeniyle magazin medyasına küs olmadığını söyledi.

Kısa bir süre önce ’Reset’ adlı yeni şarkısını müzikseverle buluşturan ve hayatında değişiklik yapmak isteyenlere ’’Değiştirmek istediğiniz her neyse, çekinmeyin ve onu resetleyin’’ diyen Mustafa Sandal, CRI TÜRK’te Michael Kuyucu’ya Eypio ile beraber gerçekleştirdiği şarkıyı anlattı. ’Reset’in video klibinde sağlık sektörü çalışanlarını istemeden üzdüğünün farkına vardığı gün klipteki hemşire karakterini hemen klipte kaldırdığını söyleyen Mustafa Sandal ’’Kendimi sansürledim’’ derken, eşinden boşanma sürecinde kendisi hakkında haberler yapan magazincilere hiç kırgın olmadığını söyledi.

Mustafa Sandal, Michael Kuyucu’ya yeni şarkısını anlatırken bu şarkının dört buçuk sene stüdyosunda beklediğini söyledi ve genç neslin çok sevdiği Eypio ile buluşması ile şarkının yeniden hayat bulduğunu açıkladı. Sandal, yeni şarkısı ve Eypio ile buluşmasını şöyle anlattı: ’’Bazı şarkılar kendi kaderini kendi yazıyor. Buna bir kez daha inandım. Yeni şarkı, benim hayatıma şarkı olarak tam 4,5 sene önce girdi. Yalçın Polat getirmişti bu şarkıyı ve ilk duyduğum anda değişik geldi. Şarkıyı dinliyorum bazen seviyorum, bazen tuhaf geliyor, bazen acaba mı? diyorum. Sonra biz şarkının üzerinde çalışmaya başladık. Ben stüdyoya girdim, şarkıyı okuyorum ama böyle nasıl söylesem tam motive olamıyorum. Derken o arada ’Tesir Altında’ şarkısını yapmaya karar verdik ve ’Reset’i kenara koyup ’Tesir Altında’yı yaptık. Sonra ’Ben Olsaydım, ’Hepsi Aşktan’, ’Dön Dünya’, ’Aşk Kovulmaz’ şarkılarını yaptık. Bu sürede ’Reset’ bekledi’’.

Sandal sözlerine şöyle devam etti: Yeni şarkım, kendi kaderini kendi yazdı. ’Bu sene benim yazım, ben müzikseverlerle buluşmak istiyorum’ dedi ve kendisini bir şekilde oluşturdu. Kısmet bugüneymiş. Yaklaşık 4-5 ay önce de ’Günah Benim Suç Benim’i dinlerken Eypio’nun çok sözel ve melodik bir yeteneği olduğunu hissedip onunla bağlantıya geçtim. Ben kesinlikle seninle bir şey yapmak istiyorum dedim. Oda ’’Onur duyarım. Yan yana gelelim. Sende bir şey var mı?’’ dedi. Ben tam yok stüdyoya girelim sıfırdan bir şey yapalım diyecekken aklıma ’Reset’ geldi. Bende çok enteresan bir şarkı var, bunu geliştirebilirsek çok enteresan bir şey olabilir dedim. O da ’’Abi müsaade edersen ben bunun üzerinde bir çalışacağım’’ dedi ve şarkının orijinalinde olmayan ’Reseti at, kafayı sıfırla’ kısmını ve rap bölümünü yazdı. Şarkıya eklemeler yaptık ve sonuç olarak şarkıyı Volga Tamöz’ün aranjörlüğünde bu hale getirdik’’.

"Sağlık sektörü rahatsız olunca kendi klibimi sansürledim"

Yeni şarkısının kibinin sağlık çalışanları rahatsız etmesinden dolayı çok büyük bir mutsuzluk duyduğunu söyleyen şarkıcı Sandal, ’’Bunun farkın varır varmaz hemen klibini sansürledim. Klibin içinde bir çok karakter var. Bizim yapay zekamız da istediği karaktere girip çıkabiliyor. O esnada gözümüzden kaçtı. Aslında klipteki hemşire karakteri yanlış veya rahatsız edici bir şey de yapmıyor; fakat kıyafetinden, hal ve hareketlerinden ötürü hemşirelerimizi ve sağlık sektöründe çalışanları, gece gündüz demeden sağlığımız için çabalayan insanları sanırım biraz kırdık. Ben bu konuda çok hassasım. Bunun böyle olduğunu gördüğüm anda ekibime hemen bu görüntüleri karartıyoruz, bir şey yapıyoruz dedim ve kendi klibini sansürledim. Çünkü ben bu yola çıkarken insanların hayatına güzel bir dokunuş yapma niyetiyle çıkıyorum, bir negatiflik çıksın değil niyetim. Eğer kötü bir şeye yol açıyorsa hemen müdahale ederim’’ şeklinde konuştu.

"2019 yılında müzikte 25’inci yılımı kutlayacağım’’

2019 yılında müzik kariyerinde 25’inci yılını kutlayacağını ve bunun için 2018 yılının başından beri çalıştığını ifade eden şarkıcı Sandal: ’’2019 yılında müzikte 25 yılım dolacak. Bu konuda son 6 aydır çok ciddi çalışmalarımız var ve çalışmalar son sürat devam ediyor. Bir best of albüm yapacağım ama 25’inci yılla alakalı sadece bir best of değil, bir sinema filmi projem var onu hayata geçireceğim. Ayrıca yine çok ses getirecek bir reklam filmi projesinde yer alacağım’’ diye konuştu.

"Magazin medyasına kırılmadım"

Moralinin ve enerjisinin çok yüksek olduğunu belirten şarkıcı Sandal, Michael Kuyucu’nun ’’Boşanma sürecinde hakkında yazılanlar seni üzdü mü? Magazin basınına kırgınlığın var mı?’’ sorusuna ise çok ilginç bir benzetme yaparak şu yanıt verdi: ’’Boşanma sürecinde hakkımda haber yapan magazin medyasına hiç kırılmadım. Neden biliyor musunuz? Bir pilotun bazen türbülansa girdiğinde canı sıkılma lüksü var mı? Yok. Havada bir akım farklılığı oluyor, uçak sallanabiliyor ve yolcular rahatsız olabiliyor. Pilotun bundan dolayı pilotluğa küsme veya kızma gibi bir lüksü yok’’.