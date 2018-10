Mustafa Sarıgül, CHP'den Şişli Belediye Başkanlığı için aday adaylığını açıkladı

Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, 2019 yılının Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Şişli Belediye Başkan aday adayı olduğunu açıkladı. Başkanlığı kazanmak için büyük mücadele vereceğini ifade eden Sarıgül, “Bana oy veren, partimize oy veren ve oy vermeyen bütün Şişlililerin dün nasıl başkanı olduysam yarın da başkanı olacağım” dedi.

Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Cumhuriyet Halk Partisi Şişli İlçe Başkanlık binasında partililerle bir araya gelerek, 2019 yılının Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi Şişli Belediye Başkanlığı için aday adaylığını açıkladı.

“Dün bütün Şişlililerin dün nasıl başkanı olduysam yarın da başkanı olacağım”

İstanbul Şişli Belediye Başkanlığına aday adaylığını açıklayan Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, “Bugün Şişli için önemli bir gün. Bugün Şişlimiz için çok mutlu bir gün. Çok da güzel bir gün. Belediye meclis üyesi arkadaşlarımla, çok değerli ilçemizde, çalışma arkadaşlarımla, Şişli halkının böylesine büyük bir desteği arkamızda olduktan sonra aşamayacağımız engel, altından kalkamayacağımız sorun yoktur. Yeter ki sizlerle yan yana olalım. Birlikte başaracağız. Sevgiyle başaracağız. El ele, kol kola, omuz omuza başaracağız. Bana oy veren, partimize oy veren ve oy vermeyen bütün Şişlililerin dün nasıl başkanı olduysam yarın da başkanı olacağım. Şunu içtenlikle bilmenizi istiyorum. Şişlimizde bize oy versin, vermesin, Şişli'de bulunan yurttaşlarımızın yüzde yüzünü kucaklamak, inşallah da yüzde yüzünün yüzünü güldürmek için bismillah diyerek yola çıkıyoruz” diye konuştu.

“Yerel yönetimlerde Şişli modeli yepyeni projelerle geliyor”

Çok önemli eserlere imza attığımız Şişlimizi Yeniden şahlandırmak için güzel bir yolculuğa çıkıyoruz diyerek konuşmasına devam eden Sarıgül, “Bugün hep beraber, önce Allah'ımın sonra siz değerli yol arkadaşlarımızla birlikte yeni bir başlangıç yapıyoruz. Bu yolculukta Allah'ımın izniyle muvaffak olacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Seçim günü akşam saat 20.00'ye kadar birlikte koşacağız, birlikte coşacağız. Her gün kartopu gibi büyüyen, çoğalan yeni Şişlimizin gençleriyle, kadınlarıyla el ele kol kola inşallah da omuz omuza olacağız. Kardeşlerim, seçime kadar gece gündüz çalışacağız. Her mahalleye, her sokağa gideceğiz. Sıkmadığımız el, inşallah çalmadığımız kapı bırakmayacağız. Şunu unutmayın. Yeni Şişli'yi ilçemizle beraber, siz değerli kanaat önderleriyle beraber kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla, birlikte sevgiyle platformunun bütün üyeleriyle beraber yöneteceğiz. Önümüzdeki günlerde çok önemli projelerimizi kamuoyuyla paylaşacağız. Bu projelerimizi kamuoyuyla paylaştıktan sonra Türkiye'nin gündemi Şişli olacak. Çünkü yerel yönetimlerde Şişli modeli yepyeni projelerle geliyor.

“İnşallah büyükşehrin anahtarını da bu güzel ilçemize getireceğiz”

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamlarını getirdiğini söyleyerek konuşmasını sürdüren Sarıgül, “Buradan genel başkanımıza şu sözü veriyorum. Türkiye'de sandıklar açıldığı akşam bütün belediyeler içerisinde Şişli bir rekora imza atacak. En yüksek oyu Şişli olarak biz alacağız. Genel başkanımıza bir sözümüz daha var. Şişli'de rekor kırmak yetmez. Biz geçmişte İstanbul Büyükşehir Belediyesi için yüzde 41'e yakın oy aldık. Yüzde 3 gibi çok az bir oyla büyükşehri kaçırdık. Şimdi genel başkanımıza Şişli'den sözümüz şudur; büyükşehir adayıyla kapı kapı dolaşacağız. İnşallah büyükşehrin anahtarını da bu güzel ilçemize getireceğiz.