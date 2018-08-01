Diğer
Kategoriler
01 Ağustos 2018 15:12

Mustafa Sarıgül’den CHP’deki kurultay tartışmalarına yorum

CHP’deki kurultay tartışmalarını doğru bulmadığını ifade eden Şişli Belediyesi Eski Başkanı Mustafa Sarıgül,“Önümüzde yerel seçimler var.

Mustafa Sarıgül’den CHP’deki kurultay tartışmalarına yorum

01 Ağustos 2018 15:12

Bu süreçte içe dönük mücadeleyi bir kenara bırakıp enerjimizi seçimlere harcamamız gerekiyor. Bu tartışmalar partimizi yıpratır ve zarar verir" dedi.


Şişli Belediyesi Eski Başkanı Mustafa Sarıgül, Kırklareli Lüleburgaz CHP İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti. Burada partililerle biraraya gelen Sarıgül, bir süre sohbet ettikten sonra dördüncü dönem belediye başkanlığı yaparken milletvekili adaylığı için istifa eden Lüleburgaz Eski Belediye Başkanı Emin Halebak’ı ziyaret etti.


Ziyarette CHP’deki kurultay çağrılarını doğru bulmadığını ifade eden Sarıgül,"Önümüzde yerel seçimler var; bu süreçte içe dönük mücadeleyi bir kenara bırakıp enerjimizi seçimlere harcamamız gerekiyor. Bu tartışmalar partimizi yıpratır ve zarar verir" dedi.



“Adaylar en az 6 ay önce açıklanmalı”


2019’da yapılacak olan yerel seçimlere değinen Sarıgül, "Seçimlerde bir oy fazla nasıl alacağız, bir belediye başkanlığı fazladan nasıl kazanacağız, buna yoğunlaşmak zorundayız. Partilerin yerel seçim adaylarını bir an önce açıklamaları gerekiyor. Seçimlere 45 gün kala açıklanan adaylar projelerini anlatmak için yeterli süreyi bulamıyor. Bu nedenle belediye başkan adayları en az seçimden 6 ay önce açıklanmalıdır. Başarılı olabilmemiz için bunu yapmak zorundayız" diye konuştu.


Daha sonra Eski Başkan Emin Halebak ile birlikte Lüleburgaz esnafını ziyaret eden Mustafa Sarıgül, belediye binasına da geçerek burada yeni Başkan Murat Gerenli’ den belediye çalışmaları ile ilgili bilgi aldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç