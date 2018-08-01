Mustafa Sarıgül’den CHP’deki kurultay tartışmalarına yorum

Bu süreçte içe dönük mücadeleyi bir kenara bırakıp enerjimizi seçimlere harcamamız gerekiyor. Bu tartışmalar partimizi yıpratır ve zarar verir" dedi.

Şişli Belediyesi Eski Başkanı Mustafa Sarıgül, Kırklareli Lüleburgaz CHP İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti. Burada partililerle biraraya gelen Sarıgül, bir süre sohbet ettikten sonra dördüncü dönem belediye başkanlığı yaparken milletvekili adaylığı için istifa eden Lüleburgaz Eski Belediye Başkanı Emin Halebak’ı ziyaret etti.

Ziyarette CHP’deki kurultay çağrılarını doğru bulmadığını ifade eden Sarıgül,"Önümüzde yerel seçimler var; bu süreçte içe dönük mücadeleyi bir kenara bırakıp enerjimizi seçimlere harcamamız gerekiyor. Bu tartışmalar partimizi yıpratır ve zarar verir" dedi.

“Adaylar en az 6 ay önce açıklanmalı”

2019’da yapılacak olan yerel seçimlere değinen Sarıgül, "Seçimlerde bir oy fazla nasıl alacağız, bir belediye başkanlığı fazladan nasıl kazanacağız, buna yoğunlaşmak zorundayız. Partilerin yerel seçim adaylarını bir an önce açıklamaları gerekiyor. Seçimlere 45 gün kala açıklanan adaylar projelerini anlatmak için yeterli süreyi bulamıyor. Bu nedenle belediye başkan adayları en az seçimden 6 ay önce açıklanmalıdır. Başarılı olabilmemiz için bunu yapmak zorundayız" diye konuştu.

Daha sonra Eski Başkan Emin Halebak ile birlikte Lüleburgaz esnafını ziyaret eden Mustafa Sarıgül, belediye binasına da geçerek burada yeni Başkan Murat Gerenli’ den belediye çalışmaları ile ilgili bilgi aldı.