Mustafa Sarıgül'den, Şişli Belediye personeline mesaj: “Hiç kimsenin ekmeği ile oynamayız”

Önümüzdeki yerel seçimlerde Şişli Belediye Başkanlığı'na yeniden adaylığını açıklayan Mustafa Sarıgül, ilçedeki vatandaşlarla bir araya geldi. Şişli Belediyesi'nde çalışan personele seslenen Sarıgül, “Kimsenin aşıyla da işiyle de asla oynamayız” dedi.

Şişli eski Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Sarıgül, Şişli Kent Konseyi'nin davetlisi olarak İstanbul Cevahir Otel'de düzenlenen toplantıya katıldı. Salonu dolduran yaklaşık 4 bin kişiye hitap eden Sarıgül, yerel seçimlerde rekor bir oyla yeniden Belediye başkanı olacağını söyledi.

“Bazılarının da gitme vakti geldi”

Vatandaşların 4 yıldır mutsuz olduğunu ve daha önceki hizmetleri özlediklerini belirten Sarıgül, "Merak etmeyin, özlem bitiyor, Şişli yeniden şahlanacak ve örnek ilçe olacak" dedi.

Konuşması sırasında daha önceki hizmetleri anlatan bir sunum yapan Sarıgül, şunları söyledi:

“Yeni Şişli için güzel, heyecanlı, enerji dolu bir yolculuğa çıkıyoruz. Yerel seçimlere sayılı günler kaldı. Çoğu gitti azı kaldı. Bazılarının da gitme vakti geldi. 48 aydır bütün çalışma arkadaşlarımdan, sivil toplum kuruluşlarından, mahalle muhtarlarımızdan, dernek başkanlarımızdan ricam, kent konseyinin gösterdiği bu duyarlılığı bütün arkadaşlarımızın göstermesini rica ediyorum. Tam 54 aydır neler çektiğimi bir ben bir de Allah'ım bilir. Neler hissettiğimi bilemezsiniz. Hayatta en zor şey arkadan hançerlenmektir. Hayatta en zor şey vefasızlıktır. Hayatta en zor şey bir kahvenin 40 yıl hatırını saymamaktır. Ama şunu bilmenizi istiyorum ki tam bize göreydi. Bu günler zor, çetin ama atlatacağız sabır denen o taşları çatlatacağız.”

“Anavatan Partisi'nden görevi devraldım, bir tek arkadaşımı işten çıkarmadım”

Sarıgül ayrıca Şişli Belediyesi'nde çalışmakta olan personele de seslendi. Seçimi kazanmaları halinde hiç kimsenin işten çıkarılmayacağı sinyalini veren Sarıgül, “Belediyemizde yıllarca birlikte görev yaptığım mesai arkadaşlarıma, emekçi kardeşlerime sesleniyorum. Hiçbirinizin asla endişesi olmasın. Birlikte Şişli'yi yeni baştan marka yapacağız. Belediyemizde çalışan emekçi kardeşlerime şunu ifade etmek istiyorum. Anavatan Partisi'nden görevi devraldım, bir tek arkadaşımı işten çıkarmadım, bir tek alın teri ve emekle asla oynamadım. Çünkü biz emek en yüce değer diyoruz. Ben ve arkadaşlarım hiç kimsenin aşıyla da işiyle de asla oynamayız. Bir evladınız, bir kardeşiniz olarak ilk günkü heyecanla aranızdayım” dedi.

Konuşması sık sık sloganlarla kesilen Mustafa Sarıgül daha sonra Şişli Kent Konseyi yönetimini sahneye davet ederek teşekkür etti.