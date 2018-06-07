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07 Haziran 2018 16:09

Müşterinin alışverişte yeni önceliği haline gelen sürdürülebilirlik masaya yatırıldı

Perakende sektörünün önemli temsilcilerinin üye olduğu Kategori Mağazacılığı Derneği (KMD) ve Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) sektörün gündemini takip eden etkinliklerini sürdürmeye devam ediyor.

Müşterinin alışverişte yeni önceliği haline gelen sürdürülebilirlik masaya yatırıldı

07 Haziran 2018 16:09

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Perakendede Sürdürülebilirlik Sempozyumu”nda perakende sektörünün gündeminde yeni öncelik olarak belirlenen sürdürülebilirlik alanındaki örnek uygulamalar paylaşıldı.


Sempozyumda, perakendenin farklı kategorilerinde yürütülen çevre, enerji, yönetim konularındaki sürdürülebilirlik projelerinin detaylarının yanı sıra yeni oluşumlar ve örnek uygulamalar hakkında bilgi aktarıldı. Sempozyumun açılışında konuşma yapan KMD Yönetim Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım ise, perakende sektörünün, topluma en yakın sektörlerden biri olması bakımından çevre bilincinin oluşturulması için büyük önem taşıdıklarını ifade etti.



"Tüketicimizin sürdürülebilir kavramına ayak uydurmak zorundayız"


Gökyıldırım, “Bu nedenle 5 Haziran Çevre Günü’nü de sahiplenerek çevreyi ve dünyayı korumaya yönelik aktiviteleri yoğunlaştırmayı, gelecek senelerde daha kapsamlı projeler üretmeyi hedefliyoruz. Tüketicinin yön verdiği bir sektörüz ve tüketicimizin sürdürülebilirlik kavramındaki algı değişimine perakendeciler olarak mutlaka ayak uydurmak zorundayız. Bu değişim için çok büyük yatırımlar yapmaya da gerek olmayabiliyor. Çok ufak değişiklikler ve yatırımlarla da, eğer sürdürülebilir kılabiliyorsak, çevreye, kaynaklarımıza, toplumumuza fayda sağlayabiliyoruz” dedi.




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