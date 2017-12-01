Müşteriyle dijital ekranlarla iletişim

Türkiye’nin turizm açısından cennet köşelerinden biri olan Marmaris’te yer alan CarrefourSA Hiper, 6 milyon TL yatırımla 3 bin 600 metrekare alan üzerine kuruldu. Toplam 73 kişinin görev yaptığı hipermarkette 25 bin farklı ürün yer alıyor.

Hiper Satış Direktörü Şenol Arpacı, Marmaris’in yaz - kış oturum için tercih edildiğini, yabancıların da yaşadığı bir ilçe olduğunu ve özellikle limanı sayesinde Marmaris’e yaz aylarında çok fazla turist geldiğini belirterek, “Marmaris’teki varlığımızı güçlendirmekten ve Marmarislilere bambaşka hiper deneyimini yaşatacak olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Şenol Arpacı aynı zamanda sözlerine şu şekilde devam etti: “Marmarislilerin ihtiyaçlarına cevap verecek, yabancıların ise alıştıkları lezzetleri bulabilecekleri bir hipermarket oluşturduk. Alışılagelmiş alışveriş deneyiminin dışına çıkarak adeta bir yaşam alanı kurduk. Keyifli alışveriş imkanı sunarken, teknoloji alt yapımız ile sunduğumuz dijital mağazacılık deneyiminin yanı sıra uygun fiyat politikamız ile Marmaris’in en çok tercih edilen marketi olacağız. Tüketicilerimize yılın her günü taze ve bol çeşidiyle yerli tohumlar kullanılarak yetiştirilen sebze ve meyveler sunuyor, kasap reyonumuzda alanında uzman personelimizle yerli üretici desteği ile yetiştirilen, veteriner hekim kontrolünden geçmiş hijyenik ortamda hazırlanan ürünlerimizi raflarımıza taşıyoruz. Şarküteri bölümümüzde Anadolu’nun geleneksel lezzetlerinden, ithal peynirlere kadar bir çok farklı lezzet sunuyoruz. Balık reyonumuzda sezonda 80 - 85, sezon dışında da yaklaşık 55 farklı ürün bulundurarak Marmarisliler’e en taze balıkları ulaştırıyoruz. Bagetimizden organik ekmeğimize, taze pasta çeşitlerimize kadar kendi üretimimiz olan unlu mamullerimiz ile fırınımızı Marmaris halkının beğenisine sunuyoruz. Dünya mutfaklarının farklı tatlarını kendi mutfaklarına taşıyanlar için hazırladığımız dünya lezzetleri reyonumuz ve sağlıklı beslenmeyi bir hayat biçimi olarak belirleyen tüketicilerimiz için organik, glütensiz, diyabetik ürünlerimizle farklı ihtiyaçlara cevap veriyoruz.”

“Tekstilden züccaciyeye, teknolojiden kozmetiğe kadar tüm reyonlarımızda yeniliklere imza atıyoruz” diyen Arpacı, “Giyim reyonumuz, geniş bir ürün yelpazesine sahip. Ayakkabı reyonumuzda dünya markalarının ürünlerine yer veriyoruz. Ev tekstilinden züccaciyeye, küçük ev aletlerinden büyük beyaz eşyaya kadar evlerde ihtiyaç duyulabilecek tüm ürünleri reyonlarımıza taşıyoruz. Bakımına özen gösterenler için oluşturduğumuz kozmetik reyonu, çocuklarımız için her yaş grubuna yönelik oyuncağın yer aldığı cıvıl cıvıl bir oyuncak reyonumuz ve uygun fiyatlarımız sayesinde tasarruflu alışveriş imkanı sunduğumuz CarrefourSA Marmaris Hiperimiz ile müşterilerimize keyifli bir alışveriş deneyimi yaşatıyoruz” şeklinde konuştu.

“Dijital ekranlar ile iletişim kuruyoruz”

“Teknolojiyi en iyi şekilde kullanan ve tüketicilerine geniş bir ürün gamı sunan hipermarketiz” diyen Arpacı, değerlendirmelerini şöyle sonlandırdı: “Marketimizde yer alan dijital ekranlar sayesinde tüketicilerimizle iletişim kurarak ihtiyaçlarına daha hızlı cevap vermeye özen gösteriyoruz. Kasa hattımızda yer alan sinyal sistemi ile aktif durumda olan kasalarımızı belirtiyor ayrıca işitme engelli müşterilerimiz için kullandığımız sistemler ile alışveriş kolaylığı sağlıyoruz. Böylelikle dijital mağaza deneyimini Marmarisliler ile buluşturuyoruz.”