Mutluluğun formülü Yaşar Kemal Kütüphanesi'nde anlatıldı

Yaşar Kemal Kütüphanesi Akademik Eğitim Programı kapsamında düzenlenen seminerlerin ilki “Empati ve Mutluluk” konu başlığıyla Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Revizyon Akademi'nin katkılarıyla düzenlenen seminerde, mutluluğun ve huzurlu bir hayatın formülünün empati kavramını özümsemekle mümkün olabileceğine vurgu yapıldı.

Beylikdüzü'nde yaşayan akademisyen, bilim insanı ve eğitmenlerle vatandaşları buluşturmayı amaçlayan Beylikdüzü Belediyesi, ‘Yaşar Kemal Kütüphanesi Akademik Eğitim Programı' ile her yaşa hitap eden nitelikte düzenleyeceği seminer ve atölye etkinliklerine ‘Empati ve Mutluluk' semineriyle start verdi. Beylikdüzü'nde yaşayan akademisyen, eğitimci ve bilim insanlarının ‘gönüllülük” esasıyla kütüphanelerde, ilçe halkına akademik eğitimler vereceği projenin ilk seminerinde, mutsuzluk duygusunun temelinde kişinin yeterince anlaşılamamasının yattığına dikkat çekildi.

"Empatide iletişime açık olmak ve güven önemli"

Seminerde yaptığı konuşmada, iletişim ve empati için iki kişinin de iletişime açık olmasının bir zorunluluk olduğuna dikkat çeken Bakkaloğlu, “Doğru bir iletişim kuramadığınız biriyle empati yapabilir misiniz? Yanlış anlaşılmalar olur, çatışmalar olur. Yine güvenmediğiniz birini anlayabilir misiniz? Güven ilişkisi olmazsa empati de olmaz” şeklinde konuştu.

“Kendinize şefkat göstermeyi de unutmayın”

Empatinin diğer insanlara karşı ne hissedildiğiyle, ne kadar şefkatli ve anlayışlı olunduğuyla ilgili bir kavram olduğuna vurgu yapılan seminerde, katılımcılara “Kendinize şefkat göstermeyi de ihmal etmeyin. Başkalarına gösterdiğiniz anlayışı kendinize de göstermeyi unutmayın” uyarısında bulunuldu. Seminerin sonunda, Beylikdüzü Belediyesi Kütüphane Şefi Hilal Çuhadar, Bakkaloğlu'na çiçek takdim etti.