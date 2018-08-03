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03 Ağustos 2018 09:36

Mutluluğun Pin Kodu: Aile olmak kitabı raflarda

Uzman Psikolog Cevher Sönmez’in Mutluluğun Pin Kodu: Aile olmak kitabı raflarda yerini aldı.

Mutluluğun Pin Kodu: Aile olmak kitabı raflarda

03 Ağustos 2018 09:36


Uzman Psikolog Cevher Sönmez’in yazdığı Mutluluğun Pin Kodu: Aile Olmak kitabı Destek Yayınları’ndan çıktı.İlişki ne üzerine kurulmalı? Evlenmeden önce çok iyi anlaşan çiftler ne oluyor da evlilik sonrasında birbirleriyle anlaşamayacak duruma geliyor? Aile kurmak mı, aile olmak mı? Aile içi çatışmaların sebepleri ve çözüm yolları nelerdir? İdeal ebeveyn olmak için neler yapılmalı? Bunlar gibi pek çok sorunun cevaplandığı kitapta yalnızca sağlıklı bir aile ilişkisi kurmanın önemi değil sağlıklı bir nesil yetiştirmek için neler yapılması gerektiği de yer alıyor.




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