Mutluluk Gardırobu’ çocukları mutlu edecek

Daha önce yaptığı projelerle adından söz ettiren Beylikdüzü Migros AVM, bu kez ziyaretçilerini ’Mutluluk Gardırobu’ ile buluşturdu. Sosyal sorumluluk kapsamında hayata geçirilen proje ile Türkiye’deki korunmaya muhtaç çocuklara yeni yılda mutluluk dağıtılma amaçlıyor. ’’Bir mutluluk da benden olsun’’ diyen ziyaretçiler, kampanyaya özel sunulan ayrıcalıklarla çeşitli çocuk ürünlerini satın alıp projeye bağışta bulunurken, çocukların da yüzleri güldürülecek.

Yardımseverlerin desteği ile toplanan çeşitli çocuk ürünlerinin, bağış yapanların isimlerinin yer aldığı yeni yıl tebrik kartı ile birlikte, projeye özel olarak dizayn edilen gardıropta biriktirildiği aktarıldı. Sahibine ulaşmak üzere gardıropta yerini alan hediyeler, minik yüzlerde gülümsemeye dönüşmek üzere Koruncuk Vakfı’na bağışlanarak, çocuklarla buluşturulacak.

Yardımseverlerin, sosyal medya üzerinden de projeye destek verebilecekleri belirtildi. ’Mutluluk Gardırobu’ projesini, 27 Kasım-17 Aralık tarihleri arasında Beylikdüzü Migros AVM’de destekçilerini beklediği ifade edildi.