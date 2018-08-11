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11 Ağustos 2018 10:46

Muud’un en çok dinlenenleri belli oldu

Türk Telekom’un dijital müzik platformu Muud’da kullanıcılar, Temmuz ayında en çok Soner Sarıkabadayı dinledi.

Muud’un en çok dinlenenleri belli oldu

11 Ağustos 2018 10:46

Kullanıcılar müzikseverler ağırlıklı olarak Türkçe Pop müziği tercih ederken en çok dinlenenler listesinde Mustafa Sandal ve Eypio düeti ’Reset’ ikinci sırada yer aldı. Yıldız Tilbe şarkılarından oluşan ’Yıldızlı Şarkılar’ albümünde ön plana çıkan Aleyna Tilki’nin ’Yalnız Çiçek’ yorumu ise Temmuz ayında en çok dinlenen üçüncü şarkı oldu.



Türk Telekom’un dijital müzik platformu Muud’da, müzikseverlerin Temmuz ayında en çok dinlediği sanatçı ve eserleri belli oldu. Soner Sarıkabadayı’nın Haziran ayı sonunda dinleyicileriyle buluşturduğu ’Boza Boza’ ilk sıraya yerleşti. Yayınlandığı günden bu yana en çok arananlar arasında yer alan, Mustafa Sandal ve Eypio düeti ’Reset’ ise kullanıcıların Temmuz ayında en çok dinlediği ikinci şarkı oldu. Yıldız Tilbe’nin ’Yıldızlı Şarkıları’ adlı albümünde de en çok dinlenen yorumlardan olan ve en çok dinlenen arasında, Aleyna Tilki’nin seslendirdiği ’Yalnız Çiçek’ üçüncü sırada yer aldı.



Türk pop müziği Temmuz ayında en popüler tercih oldu


Dinleyiciler tarafından en çok tercih edilen müzik türü olan Türk pop müziğinde ise Merve Özbey ’Vuracak’, Soner Sarıkabadayı ’Tarifi Zor’, Edis ’Buz Kırağı’, Berkay ’Ben Sadece’, Demek Akalın ’Canıma da Değsin’, Aylin Coşkun ve Hande Yener düeti ’Manzara’ ile Hakan Peker ’Unutuluyor mu Aşklar?’ Temmuz ayı boyunca en çok dinlenen parçalar oldu.




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