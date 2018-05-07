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07 Mayıs 2018 15:34

Muz yüklü konteynerde 90 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne bağlı ekipler, şüphe üzerine Ambarlı Limanı’nda arama yaptıkları muz yüklü konteynerde 90 kilogram kokain ele geçirdi.

Muz yüklü konteynerde 90 kilo uyuşturucu ele geçirildi

07 Mayıs 2018 15:34


Geçtiğimiz cumartesi günü Ambarlı Limanı’na ekvatordan getirilen muz yüklü konteynerden şüphelenen İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne bağlı ekipler, konteyneri x-ray cihazından geçirdi. Tavan bölümünde kaplama olduğunu fark eden ekipler daha sonra konteyneri açtı. Narkotik köpeklerinin yardımıyla yapılan aramada tavan bölümüne gizlenmiş halde 90 kilogram uyuşturucu madde bulundu. Yapılan ölçümlerde uyuşturucu maddenin kokain olduğu belirlenirken konteynerin içindeki malzemelerle birlikte kokaine el konuldu.


Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.




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