Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu DUMESF, Avrupa ve Ortadoğu Hapkido Mücadle Sporları Derneği EHMAA Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak, "Amaç dünya gençlerini spora yönlendirerek kötü alışkanlıklardan uzak tutmak" dedi.

Türkiye’nin ilk Avrupa ve Dünya Federasyonları olan Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu DUMESF, Avrupa ve Ortadoğu Hapkido Mücadele Sporları Derneği EHMAA kuruluşlarının 10. yılında "Uyuşturucuya Yaklaşma, Spor yap’’ sloganı ile İran’ın başkenti Tahran’da 1. Uluslararası Hapkido Hakem ve teknik semineri ve "Uyuşturucuya Yaklaşma Spor yap" farkındalık konferansını gerçekleşti.



Seminer iki gün sürdü

Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu DUMESF, Avrupa ve Ortadoğu Hapkido Mücadle Sporları Derneği EHMAA Başkanı Kaya Muzaffer Ilcak, İran Hapkido Federasyonu Başkanı Alireza Yazdizadeh, İran Mücadele Sanatları Federasyonu Başkanı Mahmoud Rashidi ve Avrupa ve Ortadoğu Hapkido Mücadele Sporları Derneği EHMAA Merkez Hakem Komitesi Başkanı Kenan Biçer’in katıldığı Hapkido ve "Uyuşturucuya Yaklaşma Spor yap’’ semineri iki gün sürdü.



Ilıcak, sporun ve aile bağlarının önemini anlattı

Programın ilk gününde Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu DUMESF Başkanı Kaya Muzaffer Ilcak, uyuşturucu ve kötü alışkanlıklarla mücadelede sporun ve aile bağlarının önemini anlattı. "Uyuşturucuya Yaklaşma Spor yap" farkındalık konferansı sonrası 1. Uluslararası Hapkido Hakem ve teknik semineri yapıldı.

Avrupa ve Ortadoğu Hapkido Mücadele Sporları Derneği EHMAA (European & Middle East Hapkido Martial Arts Association) ve İran Hapkido Federasyonu ortak ilk seminerne İran, Rusya, Ermenistan, İngiltere, Afganistan Hapkido Federasyonu Başkanları ile İran’ın Tahran, Tebriz, Şiraz, Kirmanşah ve Gorgan illerinden yaklaşık 500 sporcu katıldı.



Rashidi: "Federasyonumuzda 105 değişik mücadele sporlarının dalları mevcut"

İran Mücadele Sanatları Federasyonu bünyesinde 105 mücadele spor dallarını barındıran ülkenin en büyük federasyonu olan (İran Martial arts Federation)ile İran Hapkido Federasyonu birlikte düzenlendi.

İran Mücadele Sanatları Federasyonu Başkanı Mahmoud Rashidi, "Federasyonumuzda 105 değişik mücadele sporlarının dalları mevcut, bizler sporun her türlüsü ve her sistemi ile gençlerimizi spora yönlendiriyoruz. Sporun çocuklarımızın geleceğini temiz tutacağına inanıyoruz. Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu DUMESF ile iş birliğine hazırız" dedi.

İran Hapkido Federasyonu Başkanı Alireza Yazdizadeh, "İran Hapkido Federasyonu olarak gerçekleştirdiğimiz bu seminerler ile bir ilki gerçekleştirdik. Ehmaa ile daha farklı organizasyonlar yapmayı planlıyoruz" açıklamalarında bulundu.



Ilıcak: "Amaç dünya gençlerini spora yönlendirmek"

Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu DUMESF, Avrupa ve Ortadoğu Hapkido Mücadle Sporları Derneği EHMAA Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak, "Uyuşturucuya Yaklaşma Spor yap’ semineri ve 1. Uluslararası Hapkido Hakem ve teknik semineri gerçekleştirdik. Hapkido sporunu sevdirerek farklı bir spor kardeşliği geliştirmek istiyoruz. Amaç dünya gençlerini spora yönlendirerek kötü alışkanlıklardan uzak, temiz spor yapan toplunun bireyleri olması yolunda çalışıyoruz" diye konuştu.