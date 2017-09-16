Muzaffer Ilıcak’tan eğitim-öğretim yılı mesajı

DUMESF Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak, okulların eğitim öğretime açılmasından dolayı öğretmen, öğrenci ve velilerimize sağlıklı, verimli bir sezon geçirmelerini diledi. Ilıcak, mesajında, "En değerli varlığımız olan çocuklarımızı mutlaka korumalı ve gözetmeliyiz. Bunu çocuklarımıza sevgimizi, hoşgörümüzü göstererek ebeveyn ve arkadaş gibi davranarak göstermeliyiz. Bizim ilgilenmediğimiz, sevmediğimiz çocuklarımıza insan tacirleri, zehir tacirleri kucak açar. Çocuklarımızı adeta yarış atı gibi yarıştırmaktan kaçınmalı; başarı gibi başarısızlığın da normal bir sonuç olduğunun bilincinde olmalıyız. Çocuklarımızın eğitimiyle ilgilendiğimiz gibi, sağlığı ve gelişimiyle de ilgilenmeliyiz. Bunun için de her çocuğumuzun mutlaka bir spor dalında çalışmaları çok önemlidir. Sağlıklı gençlik için spor yapmalıyız. Akıl sağlığı için spor yapmalıyız. Akıl sağlığı ve beden sağlığı yerinde olanlar, ancak başarılı olurlar. Evlatlarımızı, terör örgütlerinin, uyuşturucu şebekelerinin eline düşmekten kurtarmalıyız" dedi.

"İnternet ciddi tehlike"

İnternetin ciddi bir tehlike olduğunu vurgulayan Ilıcak, "Çocuklarınızın internette ve sosyal ağlarda hiçbir zaman telefon numarası, ev adresi ya da parolalar gibi özel ve kişisel bilgileri paylaşmamaları gerektiğini anlatmalıyız. Çocuklarımıza mutlaka sevgimizi göstermeli, onları her halleriyle sevmeli ve onları mutlaka bir spora yönlendirmeliyiz. ’Doping eşittir uyuşturucu’ bilinciyle evlatlarımızın spor yaparken de dopingden uzak durmaları da önem arz etmektedir. ’Temiz toplum temiz spor’ sloganımız olmalıdır. Bu vesileyle evlatlarımız geleceğimizdir, onları sevgisiz, ilgisiz ve sporsuz bırakmayalım. Bilgisayar oyunları da bağımlılık yapar ve çok zararlıdır. Günümüzde, alkol, sigara, uyuşturucu, doping bağımlılığı, bağımlılık yapan ve bağımlılık riski taşıyan uyarıcılar olarak görülür. Bunun yanı sıra en büyük tehlike bilgisayarın ve internetin yaygınlaşmasıyla en az diğer uyarıcılar gibi tehlikeli bağımlılık türü olan ’bilgisayar oyunu bağımlılığı’ çocuklarımızın en büyük tehlikesidir" diye konuştu.

"Kitap okumalıyız"

Kitapların en yakın dost olması gerektiğini de belirten Ilıcak, "Sizler mutlaka kitap okumalısınız. Kitap okuyan insanın, hayal gücü geniş, düşünce zenginliği bol, başarılı ve dünya gözü açık olur. Arkadaşlarınızla kitaplarınızı değiştirerek kitap arkadaşlıkları oluşturun" diye konuştu.

Çocuklar ve gençler için aile hayatının önemine de değinen Ilıcak, "Aileleriniz, anne babanız, büyük kardeşleriniz sizlerin ilk öğretmenleridirler. Onlar sizin için vardır ve size en yakındırlar her şeyi aile bireyleri ile paylaşmalıyız. Hayatımızın en önemli yerini işgal eden öğretmenleriniz ve spor hocalarınızla her konuyu paylaşmalısınız. Çünkü sağlıklı yapıya sahip ailelerin, öğretmenlerimiz ve spor hocalarımızın oluşturduğu toplumlar sağlam ve kötü alışkanlıklardan uzak olur" diye konuştu.

Ilıcak, madde kullanan çocukta ise hangi işaretlerin olacağını şöyle sıraladı:

1- Madde kullanmaya başlayan kişilerdeki ilk değişiklik çevrelerinde yapmış oldukları değişikliklerdir. Eski arkadaşların yerini yeni arkadaşlar alır. Maddeye daha rahat ulaşım sağlayabilecek kişilerle yakınlaşır, eski arkadaşları ile görüşmez.

2- Duygu durumu çok çabuk değişiyorsa çok dikkatli olunmalı. Bu süre içerisinde bazen çok neşeli, bazen de çok öfkeli, huzursuz, keyifsiz olabilir.

3- Ders durumunda ani değişiklikler olur. Notları düşmeye başlar, okula devamsızlık görülür.

4- Evde tek başına kalmak istiyorsa ya da arkadaşları ile birlikte dışarıda nerede olduğunu söylemeden buluşmaya başladıysa dikkat.

5- Ailesi ile olan ilişkileri mümkün olduğunca mesafeli tutmaya başlar. Evde daha az zaman geçirmek ister ki ailesiyle çatışmasın.

6- Kılık-kıyafet ya da görünür bir şey almadığı halde, fazla para harcamaya başlar.

7- Kişisel bakımı azalmıştır. Giyimine dikkat etmez. Gözleri kızarır, şişer, vücudunda değişiklikler başlar.

8- Sinirlilik, gerginlik, kişiler arası ilişkilerde sorunlar yaşar, dalgınlık, dikkatsizlik başlar.

9- İçine kapanır. Uyku düzeni değişir.Ya çok uyur, ya da çok az uykuya ihtiyaç duyar.

10- Psikolojisinde karamsarlık, umutsuzluk ya da inançsızlık gibi duygu durumları olabilir.