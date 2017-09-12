Müziğin adresi Eylül’de Ataşehir’e taşınacak

Müzikseverler, 7 gün boyunca Ataşehir’e akın edecek.

Ataşehir Belediyesi tarafından bu yıl altıncısı düzenlenecek “Kardeş Kültürlerin Festivali” 19-26 Eylül arasında gerçekleşecek. Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, “Konserlerimizi bu yıl mahallerimize taşıdık. Daha samimi, daha sıcak, daha da kaynaşarak konu komşu hep birlikte eğleneceğiz, hep birlikte nefes alacağız. Değerli komşularımız, müziklerini radyo ve televizyondan izleyip dinledikleri sanatçılarımızı neredeyse evlerinden canlı izleyecekler” dedi.

Kardeş Kültürlerin Festivalinde, toplam 14 sanatçı Türk Müziği’nin birbirinden farklı türlerini Ataşehir’de sergileyecek. Festivalin bu yıl ki programı Sıla’nın sahne alacağı ilk gün konseriyle 19 Eylül Salı günü Barbaros Mahallesi Cumhuriyet Parkı’nda saat 21.00’da başlayacak. Konserde yaklaşık 2 saat sahnede kalarak sevilen şarkıları seslendirecek Sıla, Ataşehir’de çok özel bir müzik ziyafeti yaşatacak.

Festival boyunca Sıla’dan Hadise’ye, Selda Bağcan’dan Koray Avcı’ya, Göksel’den İlkay Akkaya’ya, Ziynet Sali’den Ferhat Tunç’a, İlyas Yalçıntaş’tan Ayla Çelik’e, Niyazi Koyuncu’dan Mümin Sarıkaya’ya, Nurettin Bay’dan Onur Akın’a kadar müziğin her dalından usta isimler yedi ayrı mahallede müzikseverlerle buluşacak.

Müziksever herkesi bu festivale davet eden Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, “Bu yıl altıncısını düzenlediğimiz Kardeş Kültürlerin Festivaliyle, sanat ve kültürün en önemli parçalarından biri olan müziğin, yaygınlaşmasına ve geniş topluluklara ulaşmasına katkı sağlayacağız. Kardeş Kültürlerin Festivali, dostluğu, barışı, umudu, sevgiyi pekiştirdiğimiz bir şölen olmaya her yıl çoğalarak devam edecek” dedi.

Açık havada gerçekleşecek konserlere İçerenköy Mahallesi - Selim Bey Sokak, Barbaros Mahallesi - Cumhuriyet Parkı, Mustafa Kemal Mahallesi - Deniz Gezmiş Parkı, Küçükbakkalköy Mahallesi - Prestij Caddesi, Ferhatpaşa Mahallesi - Prof. Dr. Necmettin Erbakan Parkı, Örnek Mahallesi - Sabit Pazar Alanı, Mevlana Mahallesi - Mevlana Caddesi, Kayışdağı Mahallesi - 80. Yıl Parkı olmak üzere yedi mekan ev sahipliği yapacak.