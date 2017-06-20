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20 Haziran 2017 12:19

Müzik Akademisi, 16’ncı Perküsyon Buluşmalarına ev sahipliği yaptı

Küçükçekmece Belediyesi Müzik Akademisi, 16’ncı Engin Gürkey Perküsyon Buluşmaları kapsamında eğlenceli bir konsere ev sahipliği yaptı.

Müzik Akademisi, 16’ncı Perküsyon Buluşmalarına ev sahipliği yaptı

20 Haziran 2017 12:19


İstanbul’da çeşitli kurumlarda eğitim alan ve vurmalı çalgılara gönül vermiş öğrenciler, Küçükçekmece Müzik Akademisi’nde perküsyonist Engin Gürkey’le bir araya geldi. 350 öğrencinin buluştuğu konser, keyifli anlara sahne oldu.



7’den 70’e perküsyon öğrencileri buluştu


7’den 70’e yüzlerce perküsyon öğrencisini bir araya getiren konserde, öğrenciler farklı kültürlere ait vurmalı çalgı ve ritmleri icra etti. Konser sonunda Müzik Akademisi Yöneticisi Hakan Dedeler, Engin Gürkey’e teşekkür ederek, çiçek takdim etti.




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