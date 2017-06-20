Müzik Akademisi, 16’ncı Perküsyon Buluşmalarına ev sahipliği yaptı

İstanbul’da çeşitli kurumlarda eğitim alan ve vurmalı çalgılara gönül vermiş öğrenciler, Küçükçekmece Müzik Akademisi’nde perküsyonist Engin Gürkey’le bir araya geldi. 350 öğrencinin buluştuğu konser, keyifli anlara sahne oldu.

7’den 70’e perküsyon öğrencileri buluştu

7’den 70’e yüzlerce perküsyon öğrencisini bir araya getiren konserde, öğrenciler farklı kültürlere ait vurmalı çalgı ve ritmleri icra etti. Konser sonunda Müzik Akademisi Yöneticisi Hakan Dedeler, Engin Gürkey’e teşekkür ederek, çiçek takdim etti.