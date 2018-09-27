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Müzik Akademisinin yeni öğrencileri belli oldu

Küçükçekmece Belediyesi Müzik Akademisi yeni öğrencilerini belirledi.


Müzik alanında geleceğin sanatçılarını yetiştirmeyi amaçlayan Akademi binasında gerçekleşen Müzik Akademisi giriş sınavlarında bu yıl rekor sayıda öğrenci ter döktü.


Toplam 650 öğrencinin başvurusuyla gerçekleşen sınavlarda öğrenciler hünerlerini sergiledi. Piyano, Keman, Gitar, Bağlama ve Perküsyon branşlarında 52 öğrenci başarı göstererek, akademiye girmeye hak kazandı.


Küçükçekmece Belediyesi Müzik Akademisi, müziğe tutkun gençleri,konservatuvara girmeleri için yetiştirerek, gelecekte ulusal ve uluslararası alanda profesyonel müzisyen olmalarını amaçlıyor. Müzik Akademisi'nde öğrenciler, müziğin pek çok dalında profesyonellerden eğitim alıyor.

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