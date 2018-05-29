Müzik Dostları Topluluğu konseri Kadıköy’de gerçekleşti

Başkanlığını Gülhiz Yüksek’in, Sanat Danışmanlığını Metin Özşamlı’nın yaptığı Müzik Dostları Topluluğu, İstanbul Koşuyolu Mahalle Evinde haftanın her perşembe günü saat 19.00-21.00 arası TRT ses sanatçısı Esra İçöz tarafından çalıştırılıyor. Amatör seslerden oluşan Müzik Dostları Topluluğu, Türk Sanat Müziğinin klasik ve seçkin eserlerine çalışarak yılda 2 kez konser veriyor.

Bu kapsamda 23 Mayıs tarihinde Kadıköy Evlendirme Dairesi’nin büyük salonunda saat 21.30’da verilen konser seyircilerden büyük ilgi gördü. Zeki Müren’in en önemli eserlerinden ‘Hayat Bazen Tatlıdır’ şarkısını da yorumlayan Müzik Dostları Topluluğu büyük alkış aldı.

İlk bölüme fasılla başlayan koronun ardından Solist Ali Taner Atamer, ’Ne Doğan Güne Hükmüm Geçer’ eserini seslendirirken, ’Bu Sevda Ne Tatlı Yalan’ eserini Nuran Yavuz, ’Yüce Dağdan Esen Rüzgar’ eserini Ahmet Haşim Güvemli, ’Ben Güzele Güzel Demem’ eserini Çiğdem Aşçıoğlu, ’Şarkımı Senin için Yazdığımı Bilseydin’ eserini Özgül Esassolak, ’Ayrılık Rüzgarı Gönlüme Doluyor’ eserini Şehnaz Demir, ’Bahar Pembe Beyaz Olur’ eserini Dilek Kahrıman Demirer seslendirdi. İkinci bölüme konuk sanatçı olarak katılan TRT ses sanatçısı Ayşe Ekiz de seyircilere küçük bir konser verdi. İkinci bölüme Nurhan Yaşlıoğlu ’Kapat Şu Pencereyi Aşkımız Gizli Kalsın’ eserini seslendirirken, ardından ’Yalnız Kalan Ruhumun Acısı Çok Derindir’ eserini Serdar Yıldıray, ’Bunca Güzel İçinde Birisi Var ki’ eserini Nurşen Dündar Değer, ’Tadı Yok Sensiz Geçen Ne Baharın Ne Yazın’ eserini Gülfe & Rıfkı Çoklar çifti, ’Çatılmış Kaşlarınla Kime Düşman Gibisin’ eserini Necati Ziyadeoğlu, ’Körfezdeki Üç Beş Güzel’ eserini Seda Ekincioğlu seslendirdi.