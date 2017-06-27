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27 Haziran 2017 06:37

Müzikholdeki kavgada polisin silahı ateş aldı, 2 yaralı

Sarıyer’de bir müzikholde yaşanan kavga sırasında, müzikholde bulunan bir polisin ateş alması sonucu 2 kişi yaralandı.

Müzikholdeki kavgada polisin silahı ateş aldı, 2 yaralı

27 Haziran 2017 06:37

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay yerine gelen ekipler, olayla ilgili inceleme yaptı.


Huzur Mahallesi Beyazıt Caddesi üzerinde bulunan müzikholde, sabah saat 05.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir neden tartışma çıktı. İki grup arasında yaşanan tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Bu sırada müzikholde bulunan bir polis memuru da kavgaya karıştı. Kavga sırasında polis memuru A.A’nın silahı ateş aldı. Kavgaya karışanlardan S.S ve H.B, polis memurunun silahından çıkan kurşunlarla yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kavga üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Müzikhole gelen ekipler, çevre güvenliği alarak olay yerinde incelemelerde bulundu. Olaya karışan polis memuru A.A, emniyete götürülürken, hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisinin sürdüğü bildirildi. Öte yandan olaya karışan 4 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi.




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