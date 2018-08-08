Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde iki hafta sürecek müzik şöleninde, birbirinden değerli sanatçılar en özel şarkılarını hayranları için seslendirecek. 30 Ağustos’ta Volkan Konak’la başlayacak konser serisi, 9 Eylül’deki Zara konseriyle sona erecek.

Turkcell’in bir klasik hale gelen ‘Yıldızlı Geceler’ konserleri bu yıl Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde Poll Production organizasyonuyla müzikseverlerle buluşacak. Türkiye’nin en ünlü ve prestijli sahnelerinden biri olan Harbiye’de yıldız sanatçılar, 30 Ağustos-9 Eylül tarihlerinde İstanbullu müzikseverlerle buluşacak. Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’ndeki yıldız yağmuru Volkan Konak’la başlayacak ve sırasıyla Manuş Baba, Cengiz Kurtoğlu-Hakan Altun, Edis, Berkay, Serdar Ortaç, Koray Avcı, Mehmet Erdem&Rubato ve Dostları, Hakan Altun, Serkan Kaya ve Zara ile devam edecek.

‘Turkcell Yıldızlı Geceler’ fizy ile müzikseverlerin ayağına gelecek

Ayrıca, Türkiye’nin dijital müzik platformu fizy ise konsere gidemeyenlere özel bir sürpriz hazırlıyor. Sürpriz sayesinde ‘Turkcell Yıldızlı Geceler’ fizy ile müzikseverlerin ayağına gelecek. Bu sayede müzik tutkunları hayranı oldukları sanatçılarla fizy üzerinden bir araya gelerek, konserin heyecanını ve coşkusunu doyasıya yaşayabilecek. En sevdikleri şarkıcıların ilk üç şarkısını fizy’den canlı olarak izleyebilecek.

‘Turkcell Yıldızlı Geceler’ konser programı şöyle;

30 Ağustos - Volkan Konak

31 Ağustos - Manuş Baba

1 Eylül - Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun

2 Eylül - Edis

3 Eylül - Berkay

4 Eylül - Serdar Ortaç

5 Eylül - Koray Avcı

6 Eylül - Mehmet Erdem&Rubato ve dostları

7 Eylül - Hakan Altun

8 Eylül - Serkan Kaya

9 Eylül - Zara