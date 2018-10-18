Mynet, Real Basketball ve Basketball Kings oyunlarını satın aldı

Mynet, çoğunluğu ABD'de olmak üzere tüm dünyada 32 milyon kişi tarafından oynanan Real Basketball ve Basketball Kings oyunlarını satın aldı.

Yeni yapılanma kapsamında, küresel bir internet markası olma hedefiyle çalışmalarına devam eden Mynet, oyun dünyasındaki gücünü daha da artırmak için önemli bir hamleye imza attı. Geliştirdiği oyunlar on milyonlarca kullanıcıya erişen Mobilecraft'ın Real Basketball ve Basketball Kings isimli oyunlarını satın alan Mynet'in CEO'su Bilgen Aldan, bu satın almanın, ana hedefleri arasında bulunan küresel bir oyun yayıncısı ve oyun ihracatçısı olma yolunda attıkları ilk adım olduğunu kaydetti.

"Yenilikçi teknolojileri tüm servislerimize entegre ederek genişletiyoruz"

Aldan, yeni yatırımlarıyla ilgili olarak; "Mynet'in geleceği için belirlediğimiz yol haritasında oyun sektörünün önemli bir yeri bulunuyor. Küresel bir B2C çözüm sağlayıcısı ve oyun ihracatçısı olma hedeflerimizi, yapay zekâ ve Blockchain gibi yenilikçi teknolojileri tüm servislerimize entegre ederek genişletiyoruz" açıklamasını yaptı.

Aldan, önümüzdeki dönemde oyun sektöründe çok ses getirecek yeni projelerle de gündemin ön sıralarında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

"Yeni satın almalara açığız"

Mynet'in Türkiye'de 42 milyon kullanıcısı ve 10 milyondan fazla oyuncusuyla yerel pazarda gücünü kanıtlayan bir marka olduğunu kaydeden Mynet CEO'su Bilgen Aldan, küresel büyüme hedefleri doğrultusunda yeni satın alma fırsatlarına açık olduklarını da kaydetti.

Masaüstü oyunlar konusunda pazardaki güçlerinin farkında olduklarını aktaran Aldan, ayrıca kısa bir süre içinde bağımsız geliştiriciler ve stüdyolar için yayıncı olarak da çalışmayı planladıklarını ifade etti.

Aldan, bununla birlikte oyun stüdyolarını farklı türlerde oyunları da küresel arenada güçlendirmek için yeniden yapılandırdıklarını kaydetti.