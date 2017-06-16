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16 Haziran 2017 16:40

Mynet.com’a üst düzey atama

Mynet.

Mynet.com’a üst düzey atama

16 Haziran 2017 16:40

com’un yeni CEO’su Bilgen Aldan oldu. Aldan, Türkiye’nin önde gelen internet portalı ve medyası com’un tüm süreçlerinden sorumlu olacak.


Türkiye’nin önde gelen yerel internet platformu com Genel Müdürlüğüne Bilgen Aldan atandı. com bünyesinde yer alan otuzu aşkın internet hizmetleri ve içerik servislerinin yönetim süreçlerine liderlik edecek olan Aldan, şirketin stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanmasından da sorumlu olacak.



Bilgen Aldan kimdir?


Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunu olan Bilgen Aldan, kariyerine Garanti Bankası’nda garanti.com.tr ve Garanti CepBank’tan sorumlu ürün müdürü olarak başladı. Uzun yıllar Turkcell bünyesinde; turkcell-im, mobil internet ve 3G gibi ürünlerin tanıtım ve pazarlama çalışmalarını yürüten Aldan, Akbank’ta Akbank Direkt ve Pazarlama Müdürü, n11.com’da ve DMS’de Chief Marketing Officer (CMO) olarak görev yaptı.


Aynı dönemde Sabancı Üniversitesi İşletme ve Yönetim MBA programını tamamlayan Aldan, son olarak Doğuş Grubu’nun yeni dijital yatırımı Doğuş Müşteri Sistemleri’nin pazarlama çalışmalarından sorumluydu. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Pazarlama alanında doktora çalışmaları devam eden Bilgen Aldan, 12 Haziran 2017 tarihi itibarıyla com’da Genel Müdür olarak görevine başladı.




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