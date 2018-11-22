MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz: "ABD, terörle yaptığı işbirliğinin bedelini mutlaka ödeyecek"

Muhafazakar Yükseliş Parti (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, ABD'nin terörle işbirliği yaptığını söyleyerek, "ABD, terörle yaptığı işbirliğinin bedelini mutlaka ödeyecek" dedi.

Muhafazakar Yükseliş Parti Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, yazılı bir açıklama yaparak ABD'ye tepki gösterdi. Hiçbir devletin terörle işbirliği yapmak sureti ile ayakta kalamayacağını söyleyen MYP Lideri Yılmaz, "Er ya da geç yaptığı hataların bedelini mutlaka öder. ABD, Türkiye ile beraber dünyayı yönetmeyi reddetmiş bunun yerine terör örgütleri ile Türkiye'yi de hedef alan işbirliklerine gitmiştir. Bunlar sürdürülebilir politikalar olmadı olmayacaktır da. Büyük devletler günü kurtarma hesabı ile iş yaptıklarında kendi yıkımlarını da hazırlarlar. ABD'nin yaptığı tam da budur. ABD, terörle yaptığı işbirliğinin bedelini mutlaka ödeyecek" dedi.

Türkiye olmadan bölgede işlerin yürümeyeceğinin 100 yılda görüldüğünü söyleyen MYP Lideri Yılmaz; "Anadolu'da Türk otoritesini yıkmaya kalkmak dünya düzenini bozmaya kalkmaktır. Nitekim Türklerin olmadığı sadece bir yüz yılda bile bölgemiz ve orta doğu yalnızca kan ve göz yaşına mahkum edilmiştir. Dünyada İslam ya da kelimenin Türkçe karşılığı olan ‘'Barış'' isteniyorsa bu ancak Türklerle birlikte sağlanabilecek bir şeydir. Kısa vadede diyorum. Belki gelecek 10 yıl içinde bütün her şey bu minval üzerine şekillenmeye başlayacaktır. Zira Batı bu işi gönüllü yapmazsa bu gidişattan memnun olmayan Türk halkı bunu bizzat inisiyatifi ele alarak yapacaktır. Herkes şunu bilmeli ki, sahneyi açan kapatır. Tarih Türklerle başladığı gibi yine Türklerle biter" dedi.