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02 Ağustos 2018 11:23

MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz: "Cumhurbaşkanı, idam için parlamentoyu beklememeli"

MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, "Cumhurbaşkanı, idam için parlamentoyu beklememeli.

MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz:

02 Ağustos 2018 11:23

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Cumhurbaşkanı idam kararı da alabilir" dedi.


Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, idam konusu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.


Ahmet Reyiz Yılmaz, "Cumhurbaşkanı, idam için parlamentoyu beklememeli. Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Cumhurbaşkanı idam kararı da alabilir. En temel konularda KHK yayınlayan Cumhurbaşkanı, Meclis’i beklemeden iradesini ortaya koyabilir. Kendi görüşü bu konuda sabit ve samimi olduğunu daha radikal bir kararla gösterebilir" dedi.


MYP Lideri Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Cumhurbaşkanımız Meclis’e her seferinde idam konusunda neden gönderme yapıyor. Halbuki bu göndermeler eski sistem alışkanlığıdır. Yeni sistemde hem KHK yetkisi Cumhurbaşkanında hem de genel başkan olarak parti gurubuna talimat verme yetkisi bizzat kendisindedir. Sanırım idam konusunda yapılması gereken ya genel başkan olarak kabineye talimat ya da KHK yetkilerinden birini kullanması kendi isteği de olan idam cezasını geri getirme konusunda yeterli olacaktır. Bu karar aynı zamanda Amerika modeli başkanlığa geçiş açısından da önemli bir adım olacaktır."




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