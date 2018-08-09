MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, imar affı hakkında açıklamada bulundu

Bu kanundan bu hali ile para toplanamaz" dedi.

Muhafazakar Yüksel Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, imar affı hakkında konuştu. MYP Lideri Yılmaz, yapılan imar affı düzenlemesinde ruhsata aykırı alan yerine sanki bütün yapı kaçakmış gibi hesap yapıldığını ve bu durumun düzeltilmesi gerektiğini söyledi.

İmar affının yanlış yapıldığını vurgulayan MYP Lideri Yılmaz, "İmar affı ruhsatı olan bir yapıdan ancak ruhsata aykırı alanı affa konu edebilir. Yapılan kanuna göre ruhsata aykırı alan yerine sanki bütün yapı kaçakmış gibi hesap yapılmaktadır. Bu durum başvuruyu engellemektedir. Bir diğer konu ise imar affı ruhsatı olan imarlı bir arsadan da ilave bir ceza ücreti talep ediyor. Bu durum hukuki ve reel manada kabul edilemez. Arsa vergisini ödeyen ve imarlı arsasına inşaat ruhsatı almış bir yapı da bir kat ya da yarım kat kaçak alan varsa bu durumda alınması gereken af bedeli ancak kaçak alanla sınırlı olmalıdır" diye konuştu.

"Alınacak bedeller inşaatın ruhsat durumu ve kaçak kısım üzerinden değerlendirilmelidir"

Alınacak bedellerin inşaatın ruhsat durumu ve kaçak kısım üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini belirten MYP Lideri Yılmaz, "İmarı olmayan bir arazi üstünde yapılmış bir yapı ya da imarlı olsa da herhangi bir ruhsat almadan başlanan yapılara uygulanması gereken ceza oranları saçma bir şekilde ruhsatlı bir binada yapılmış hatalı imalata da aynı şekilde yansıtılarak bütün bina ve üzerindeki arsa cezaya sokulmuştur. Böylece ortaya çıkan cezalar af olmaktan çıkıp servet vergisinde de öte saçma sapan rakamlara ulaşmıştır. Kanun belli ki acemi ellerde yapıldı ve incelenmeden yürürlüğe konuldu. Bu nedenle seçim öncesi acele ile yapılan bu af kanunu yüksek bedeller nedeni ile bir karşılık ve ilgi bulmamıştır. Televizyon reklamı ile kimse gidip ruhsatlı kısım binasına bu cezaları yatırmaz. Kısaca kanun yeniden doğru yapılırsa herkes kanundan yararlanmak için sıraya girecektir. Alınacak bedeller inşaatın ruhsat durumu ve kaçak kısım üzerinden değerlendirilmelidir. Ayrıca ruhsatı olan yapıların arsası üzerinden de ilave bir ceza bedeli alınamaz. Affa konu alan arsa değil binadır. Yasa düzeltilirse hükümet büyük bir gelir elde eder" şeklinde konuştu.