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MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz'dan ABD'nin terör örgütü PKK'nin elebaşları için ödül açıklamasına tepki gösterdi

Muhafazakar Yükseliş Parti (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, ABD’nin terör örgütü PKK elebaşları için ödül açıklamasına tepki göstererek, "Bu iş parayla oluyorsa biz de verelim ödülü yakalayın getirin.

Muhafazakar Yükseliş Parti (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, ABD'nin terör örgütü PKK elebaşları için ödül açıklamasına tepki göstererek, "Bu iş parayla oluyorsa biz de verelim ödülü yakalayın getirin. Silah vermek yerine getirin bize teslim edin" dedi.


MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz ABD'nin terör örgütü PKK'nin elebaşı için ödül açıklamasına tepki göstererek yazılı açıklama yaptı. MYP Lideri Yılmaz, açıklamasında;"Amerika'nın koyduğun ödül kadar şahsen bir o kadar da ben veriyorum yakala getir o halde dedi. Bu iş parayla oluyorsa biz de verelim ödülü yakalayın getirin. Silah vermek yerine getirin bize teslim edin. Ülkemizi ve çevresini kovboy mantığı ile Teksas'a çevirdiniz. Hiçbir zorbalık sonsuza kadar sürmez. Bu coğrafya da yaptıklarınızın hesabını bir gün siz de ödemek zorunda kalırsınız" dedi.

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