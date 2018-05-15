MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz’dan Afrin uyarısı

Yılmaz, Suriye’nin kuzeyi için ABD’nin sabırsız olduğunu söyleyerek, "Amerika Afrin için kaybettiği prestiji geri almak için adım atacaktır" dedi.

MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, Zeytin Dalı Harekatı sonrası bölgenin durumuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Yılmaz, ABD’nin bölge ile ilgili sabırsız olduğunu söyleyerek, "Bu bir öngörü veya iddiadan öte açıkça söylüyorum. Suriye Kuzeyi için sabırsız bir Amerika var. Amerika Afrin için kaybettiği prestiji geri almak için adımlar atacaktır. Bütün gelişmeler İsrail ve İran arasındaki nükleer kriz de göz önüne alındığında hiç de hoş olmayan bir sürece gireceğimiz açıktır’ dedi. 24 Haziran seçimlerini de değerlendiren MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, "Referandum sonrası sistemle alakalı hiçbir sağlıklı yasa yapılmadan eksiklikler düzeltilmeden şimdi bir başka seçime gidiliyor." dedi.