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29 Temmuz 2018 11:49

MYP lideri Ahmet Reyiz Yılmaz’dan "bedelli"ye 1 Ocak tepkisi

Muhafazakar Yükseliş Parti (MYP) lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, bedelli askerlikten sadece 1 Ocak 1994 doğumlular değil, tüm 1994 doğumluların yararlanması gerektiğini söyleyerek, "1994 doğumluların bir kısmını alıp, bir kısmını bırakmak yanlıştır" dedi.

MYP lideri Ahmet Reyiz Yılmaz’dan

29 Temmuz 2018 11:49


Bedelli askerlikten faydalanacakların 1 Ocak 1994 yılında doğanları da kapsayacağının açıklanmasının ardından MYP lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, yazılı bir açıklama yaptı. Yılmaz, açıklamasında bedelli askerlikten 1994’te doğan herkesin yararlanması gerektiğini söyleyerek, "Bedelli askerlik ile belirlenen tarih ya 1994 doğumlu olan herkesi kapsamalı ya hiçbirini. Bu tarihin celp dönemi ile de ilgisi yok. Madem çok fazla yığılma var, 1994 doğumluların bir kısmını alıp bir kısmını bırakmak yanlıştır" dedi.


Yılmaz, kimseye haksızlık yapılmaması gerektiğini söyleyerek, "Şimdi 1 Ocak 1994 yılında doğanın farkı nedir? Yılın ilk günü doğma hediyesi gibi 1 Ocak 1994’de doğanlar gelsin, diğeri kalsın neye göre, kime göre alınan bir karar oluyor. İhtiyaç varsa 1994 doğumluları yıl olarak alın, yoksa 1994 yılından kimseyi almayın ki haksızlık olmasın. 1 Ocak’ta doğanların özelliği ne? Savunma Bakanımızın bu duruma bir şekilde bir çözüm bulması gerekir diye düşünüyorum" dedi.




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