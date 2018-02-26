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26 Şubat 2018 10:28

MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz’dan Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili açıklama

Muhafazakar Yükseliş Parti (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, adaylık için gerekli 100 bin imzaya noter şartı getirilmesi halinde istenecek ücreti eleştirerek, " Değil 150, Bin 150 lira olsa Cumhura yine aday olurum" dedi.

MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz’dan Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili açıklama

26 Şubat 2018 10:28


Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayan MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, adaylık için gerekli 100 bin imzaya noter şartı getirilmesi halinde istenecek ücreti eleştirerek yazılı bir açıklama yaptı. MYP Lideri Yılmaz, para talebinin yanlış olduğunu söyleyerek, " Sayın Cumhurbaşkanımız seçme hakkını paraya bağlama kararından vazgeçmelidir. Benim açımdan verilecek paranın hiçbir önemi olmaz. Değil 150, Bin 150 lira olsa Cumhura yine aday olurum . Ama benim gibi 100 bin imza ile adaylık düşünen kişilere imza verecek seçmenden para alınırsa aynı şekilde bütün adayların para ile aday olması gerekir" dedi. MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, 100 bin imza konusunun acilen netleştirilmesi gerektiğini söyleyerek, "Adaylar internet üzerinden kimlik doğrulayarak imza verebilirler. Bu şekilde aday olacak kişilerin hareket tarzının Anayasamıza uygun seçme seçilme hakkına gölge düşürmeyecek bir yöntemle düzenlenmesini bekliyoruz" dedi.




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