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22 Haziran 2017 16:20

MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz’dan Kılıçdaroğlu’na yürüyüş tepkisi

Muhafazakar Yükseliş Parti (MYP ) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz , CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşüne tepki göstererek, "Bu yürüyüş bu ülkede daha önce yaşanan olaylar göz önüne alındığında samimi bir adalet arayışı yürüyüşünden çok belli bir arka plan ve amaca yönelik bir hazırlık olarak gözükmektedir" dedi.

MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz’dan Kılıçdaroğlu’na yürüyüş tepkisi

22 Haziran 2017 16:20


MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul yürüyüşüne tepki göstererek yazılı bir açıklamada bulundu. Yılmaz, yazılı açıklamasında, "Adalet yürüyüşü farklı amaca hizmet edebilir. Bu yürüyüş bu ülke de daha önce yaşanan olaylar göz önüne alındığında samimi bir adalet arayışı yürüyüşünden çok belli bir arka plan ve amaca yönelik bir hazırlık olarak gözükmektedir" dedi. MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, "kanun değişikliği ile serbestlik kimleri kapsayabilir?" diye sorduğu açıklamasında, "Muhtemelen CHP kendi vekilini kurtarma çalışması üzerinden başka kimlerin çıkışı ya da yargılanmasının önünü açacaktır bu amaç açık ve net değildir. Bahse konu CHP vekiline yönelik kapsamda bir af ya da düzenleme başka hangi siyasileri serbest bırakacaktır? Bu soruların cevabı CHP ve sayın Kılıçdaroğlu tarafından açık ve net bir şekilde verilmelidir. CHP özelde milletvekilini mi kurtarmak istiyor yoksa bu kapsamda genel bir talep ya da sonuç doğuracak bir düzenleme isteyip istemediğini çok net bir şekilde kamuoyu ile paylaşmalıdır" dedi.


Genel düzenleme ya da talebin iç barışı ve huzuru bozacak neticelere sebebiyet verebileceğini söyleyen MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz," Kılıçdaroğlu kendi milletvekili üzerinden ülkeye gerçek manada ihanet teşebbüsünde bulunmuş terör faaliyeti içine girmiş diğer malum vekilleri dışarı çıkarmayı da hedefliyorsa bu amaç ülke huzurunu derinden bozacak ve adalet yürüyüşü adaleti engelleme yürüyüşüne dönüşebilir. Bu nedenle bu adalet yürüyüşünün amacı ortaya arka planı ile çıktığında halkımız bu yürüyüşün ne anlama geldiği ve hangi amaca hizmet ettiği ortaya çıkacaktır" dedi.




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