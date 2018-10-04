MYP Lideri Yılmaz, ABD'nin "Müttefik Türkiye" açıklamasına sert tepki gösterdi

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, ABD'nin "Müttefik Türkiye" açıklamasına sert tepki göstererek, "Ne müttefiki dalga mı geçiyorsunuz Türk milleti ile? PKK ve YPG gibi teröristlere tonlarca silah verip Türk gençlerini kuş avlar gibi acımasızca avlayan bir devlet Türkiye için müttefik kelimesini nasıl kullanır" dedi.

MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, ABD'nin "Müttefik Türkiye"açıklamasına sert tepki göstererek yazılı bir açıklama yaptı "Amerika, Türklerin değil Kürt ve Ermeni teröristlerin müttefikidir" diyen MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, "Amerika ,Suriye de kurmak istediği Kürdistan adı altında ki Ermeni yapılanması ile Türklerin değil bölge de terörize edilmiş Kürt ve Ermeni unsurların müttefikidir. Her gelen Türk evladı gencecik şehitler için Amerika doğrudan sorumludur.Ne müttefiki dalga mı geçiyorsunuz Türk milleti ile? PKK ve YPG gibi teröristlere tonlarca silah verip Türk gençlerini kuş avlar gibi acımasızca avlayan bir devlet Türkiye için müttefik kelimesini nasıl kullanır" dedi.

Türkiye'nin Amerika'nın yutacağı bir lokma olmadığını söyleyen MYP Lideri Yılmaz, "Bizi tarumar etseler de edenin elinde kalacak boğazında ilmek olacak büyüklük ve kudrete sahip olduğumuz unutulmasın" ifadesini kullandı.