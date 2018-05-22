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22 Mayıs 2018 14:36

MYP Lideri Yılmaz: "Bu muhalefet bu krizi çözemez"

Muhafazakar Yükseliş Parti i(MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, dövizde son günlerde gerçekleşen artışı değerlendirerek, "Bu muhalefet bu krizi çözemez.

MYP Lideri Yılmaz:

22 Mayıs 2018 14:36

İdeolojik hareket eden muhalifler hala sisteme odaklı sistemi geri çevirme derdinde" dedi.


MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, dövizde son günlerde meydana gelen artışı değerlendirerek yazılı bir açıklama yaptı. Bütün menkul değerlerini ağır bir darbe aldığını söyleyen MYP Lideri Yılmaz, "Bu muhalefet bu işi yönetemez.Açık ve net söylüyorum. Bu muhalefet bu krizi çözemez. İdeolojik hareket eden muhalifler hala sisteme odaklı sistemi geri çevirme derdinde. Kısaca ekonomiyi değil sistemi tartışan ve hesaplaşan bir anlayış hakim" dedi. Doların artmaya devam edeceğini söyleyen MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, "Doların artması küresel politikalarla alakalı bir durum. Güclü dolar ve dolar darlığı ile Amerika küresel sistemi manuple ediyor" dedi.




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