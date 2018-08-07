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07 Ağustos 2018 13:17

MYP Lideri Yılmaz: "Dolarda artış devam edecek"

Dolardaki artışın devam edeceğini belirten MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, "Dolar kısa sürede 6 TL’nin üzerine çıkar" dedi.

MYP Lideri Yılmaz:

07 Ağustos 2018 13:17


Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, ekonomik gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.


MYP lideri Yılmaz, "Dolar kısa sürede 6 TL’nin üzerine çıkar. Dolarda iyi günleri yaşıyoruz. Kötüsü çok daha yakın. Bugüne kadar dolar konusunda ön görülerimde bir yanılma olmadı. Türkiye kendi ekonomik durumu gereği iyi bir pozisyonda değil. Bunun üzerine bir de doların global piyasa artışı var. Bunun anlamı Amerikan Dolarının artışı karşısında en fazla etkilenecek ülkelerin başında geliyoruz" dedi.


Yılmaz, "Türkiye son 15 yılda elinde bulundurduğu bütün üretim araçlarını da özel sektöre devretti. Devlet tamamen korumasız ve vergi toplayıcılığı ile kendini ikame eden bir yapıya büründü. Bununla beraber sürekli şişmanlayan bir kamu var. Bu harcamalar ancak daha yüksek vergi ile finanse edilebilir. Kısacası ülkemiz ekonomik olarak hiç de iyi bir durumda değil. Bana göre dolar artışı kısa bir sürede içinde 6 TL bandını zorlanmadan aşacak. Sonrasında tahmin etmek zor. Çünkü bu saatten sonra kuruşların artış oranı yükselerek devam edeceği için dalgalar da eskisi kadar minik olmayacak" diye konuştu.




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