MYP Lideri Yılmaz: "Dolarda panik yapmaya gerek yok"

Kur, panik havayı daha çok sever" dedi.

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, dolardaki yükselişle ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "Dolarda panik yapmaya gerek yok. Kur, panik havayı daha çok sever. Artışlar ithalatı dizginleyecek bu da iyi bir şeydir. Ama aynı zaman da ihracata da olumlu yansıyacaktır. Esasen artışlar orta ve uzun vadede olumlu netice verecektir" dedi.

"Bizim asıl sorunumuz kur değil, faizlerdir" diyen Ahmet Reyiz Yılmaz, "Buna çözüm bulmak gerekir. Kur bir şekilde dengeye gelecektir. Yükseliş olumsuz göründüğünden çok olumlu katkı da verecektir. Ülke ithalat yerine daha fazla ihracata yoğunlaşacak. Türkiye’nin üretim kapasitesi orta vadede artacaktır. Kur hareketinin panik havasını sevdiği gerçeğini unutmadan sürece sakin yaklaşmak gerekir. Bana göre panikle dolar bozmaya da gerek yok. Türkiye güçlü ve dinamik bir ülke. Cumhurbaşkanı özellikle belediyeleri düzene sokmalı, yatırım yapanlara kolaylık sağlanmalı. Türk ekonomisine güvenmek orta ve uzun vadede herkese kesinlikle kazandıracaktır" diye konuştu.